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在機艙裡面這11件事不要做　新開的藥不要在機上吃

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▲▼登機，客艙，座位上方行李櫃，旅客登機，機艙，行李櫃，隨身行李，行李架，硬塞行李，霸佔座位上方行李櫃，放行李。（圖／記者蔡玟君攝）
▲機艙內空間狹小（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／麗塔

在機上的環境因為比平常的生活空間來的狹小，又因為旅行時間很長，也因此，在機艙裡面的禮儀和一些基本的規矩必須要所有的旅客有共同的認知。越來越多的脫序行為，其實不僅是影響到國家門面，也造成他人高度的困擾。Smarter Travel網站整理了11個不要做的事情，這些事情有些影響個人，有些則帶來他人不便，旅客可以多多參考。

1. 不要在機上吃新開的藥
醫生新開給你的藥你很難知道會不會造成過敏或是其他副作用，也因此，專家強烈建議不要在機艙裡面吃，萬一出問題，你可能要忍受很長的旅程落地才能解決。

2. 逃生說明時不要放空
雖然你可能已經聽了上百次了，但是你真的確定你會使用救生衣嗎？逃生路線該怎麼走你知道嗎？

3. 不要用「炸彈」這個字來開玩笑
這個字在機場和機艙內都是大禁忌，就算你是在開玩笑，你可能很快會被空服員帶走詢問。
▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，飛機靠窗座位，飛機窗，機艙餐桌，客艙餐桌，飛機內餐桌。（圖／記者蔡玟君攝）
▲飛機內用餐時，椅背記得要打直。（示意圖／記者蔡玟君攝）

4. 用餐時座位不要打斜
你希望你在用餐時，前面的人把座位打斜嗎？

5. 不要飲酒過量
酒精在很多報導當中已經被指出會讓你身體嚴重脫水的主因。

6. 不要吃有味道的食物
有味道的食物在密閉的機艙中將帶來他人的困擾。

7. 不要濫用服務鈴
一個航班的空姐人數是有限的，而他們是服務真的有需要的旅客。旅客不應該覺得有付機票錢，空服員就是自己的私人的服務生。
▲▼空服員,行李,行李櫃,飛行安全,飛機,機艙,座位。（圖／記者周宸亘攝）
▲隨身行李盡量放自己上方（示意圖／記者周宸亘攝）

8. 你的隨身行李應該放在你座位的上方
不要任意占用他人的位置，這樣會造成大混亂。

9. 可以放在前方座位底下行李不要放置物櫃
置物櫃空間有限，請留給箱型的行李箱。
▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，行李放在椅子下，隨身行李，隨身行李放在座椅底下。（圖／記者蔡玟君攝）
▲隨身行李可放在椅子下（示意圖／記者蔡玟君攝）

10. 不要用腳干擾別人
很多人上機會將鞋子脫掉，這是可以接受的，但是不要將腳放到前面座位的縫隙當中，或是不斷抖腳影響前面的人的安寧。

11. 不要強佔他人的空間
機艙座位越來越小是全球趨勢，雖然座位不舒服，但是旅客也不應該以占用他人的空間讓自己更舒適。

關鍵字： 旅遊新知

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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