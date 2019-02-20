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從容藏身於自然中！建築大師坂茂最新作品輕井澤精品旅館

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▲輕井澤Shishi-Iwa House。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

▲輕井澤Shishi-Iwa House。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

文／麗塔

日本美學向來推崇自然和諧之美，與自然共存，是許多設計師展開設計的初衷。最近日本輕井澤一間新開幕的精品旅館，內部典雅，外部有種不疾不徐的從容感，藏身於自然當中，讓旅客拋卻在城市中快速移動的旅遊壓力，可以以更自在的步調在此駐足。

▲輕井澤Shishi-Iwa House。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

▲輕井澤Shishi-Iwa House由日本建築大師坂茂操刀。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

根據孤獨星球網站，這間名為Shishi-Iwa House的精品旅館位在距離東京一小時車程中的輕井澤。這個旅館由享譽國際的日本建築大師坂茂操刀，運用頂級木料，讓建築本身與自然巧妙的融在一起，帶有濃厚的和風，花園中據說栽植了250棵樹。知名建築帥坂茂在台灣也有作品，包括剛開幕不久的台南市美術館2館，以及南投埔里桃米紙教堂。

▲輕井澤Shishi-Iwa House。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

▲Shishi-Iwa House僅有十間客房。（圖／Shishi-iwa House粉絲頁）

若說它跟一般旅館最大的不同之處應該就在於，Shishi-Iwa House更像是個「家」，旅館的細節表現強烈地建築師的理念，希望帶給旅客恬靜、清新的休憩之地。而旅館內僅有的10間客房，每間都是獨特之作，旅館內也曾有日本多位大師的作品，像是包括吉原治良、今井俊満、鷲見康夫、元永定正和山田正亮等等

Shishi-Iwa House
地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2147-646
http://www.shishiiwahouse.jp

關鍵字： 輕井澤 坂茂 設計旅館 日本旅遊 中部旅遊

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