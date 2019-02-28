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飛機裡面最糟的座位就是這個！椅背不能打斜又有臭味

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▲飛機座位（圖／達志／示意圖）

▲飛機座位（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

坐了很多次飛機，你覺得曾經坐過最差的座位在哪兒呢？很多人覺得中間座位是很差的坐位，因為被夾在兩個陌生人中間，既不靠窗看起飛、降落，又沒有走道坐位去廁所的方便性。但是這個可能還不是最糟的。

根據Smarter Travel網站報導被一致認為最差的坐位是長途飛機的「最後一排的座位」，為什麼呢？因為既不能讓坐位打斜，而且又離廁所很近，每次別人沖水都聽的一清二楚，很難入睡。但是你不知道的是，有時候這排座位甚至旁邊沒有窗戶，而且飛機在遇到亂流的時候，這個坐位感受的會比其他坐位還要劇烈一點。

有沒有辦法可以避免這個窘境呢？事實上，旅客可以透過下面幾個方法：

1. 利用SeatGuru網站查坐位優劣
這個網站提供旅客查詢不同班機的坐位寬度及優劣，因此旅客會知道那些是比較好的坐位。

2. 付費
很多航空公司都會針對那些比較好的坐位收取較高的費用，專家建議，如果你真的是要搭一趟長程飛機，真的不要省那個錢，因為那是牽涉到10幾個小時的舒適度。

3. 無論如何要先報到
其實在飛行之前的24小時旅客就可以在線上報到，但是很多人喜歡到櫃台報到。事實上，如果你報到的時間太晚，櫃台人員會自動假設你不會出現，所以會先把好的座位給別人。也因此，你最好先報到，讓他們知道你是知道今天要搭機的。

關鍵字： 旅遊新知

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