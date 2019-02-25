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出國玩也講求速配！2019年12星座最佳旅遊地出爐

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旅遊中心／綜合報導

2019年連假好多！想要出國玩卻毫無頭緒或遲遲無法決定目的地嗎？不妨從你的星座性格和運勢，找出適合自己的地點吧！旅遊搜尋引擎《Skyscanner》就依據12星座的2019年運勢，整理出最速配旅遊地，快來看看你的下一站適合去哪裡！

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲波爾圖是一座低調卻又散發著無限魅力的港口城市。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 白羊座 (3/21 – 4/20 )

陽光、熱情、樂觀、堅強的白羊座為人正直、豪爽，沒有什麼心機，但是比較容易衝動，偶爾也會鬧點小脾氣。2019年白羊座的整體運勢都很不錯，充滿學習機會，事業成功，愛情和家庭也都會有新的突破。2019年上半年，白羊座可能會產生被別人忽略的感覺，容易焦慮。想要避免這種不良的情緒？不妨考慮一場說走就走的旅行吧！

【最佳旅遊地推薦 ☞ 葡萄牙波爾圖】
波爾圖是葡萄牙北部一個面向大西洋的港口城市，低調卻又散發著無限的魅力，蜿蜒的杜羅河穿過整個城市，隨處可見不同時期的老建築、大型紀念碑，完美的勾勒出老城區的輪廓，與對岸的加亞新城隔河相望。岸上的酒窖比比皆是，濃郁的酒香隨風撲鼻而來，古城小道的安靜悠閒與波特酒的甜美厚重一起，即使心情再糟糕也能被眼前美好的一切瞬間治癒。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲東京是亞洲第一大城市、世界第二大城市，也是全球最大經濟中心之一。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 金牛座 (4/21 – 5/20)

樂觀踏實的金牛座是超現實主義，性格比較慢熱，喜歡物質的生活，熱衷穩定保守的生活，做事能夠堅持，有責任心，還很會理財呢！進入2019年對金錢精打細算的金牛財運依然會很好，愛情和事業也有很大的收穫，不過還是要提醒金牛寶寶們注意勞逸結合，適當的緩解生活工作壓力，而旅行將會是最好的方式之一，不但能讓身心放鬆，還可以開拓眼界，獲得更多賺錢靈感！

【最佳旅遊地推薦 ☞ 日本東京】
東京，亞洲第一大城市，世界第二大城市，也是全球最大的經濟中心之一，時尚、繁華，卻又不失古樸傳統。喜歡物質生活的金牛在這裡一定可以挑選到自己心儀的藥妝、土特產、二手寶藏等商品，還有迷人的文化歷史與令人瘋狂的美食饗宴更讓人想一去再去，而且往返東京的機票門檻較低，很適合精打細算的金牛座。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲清邁古城內外遍佈了許多大大小小的寺廟殿堂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 雙子座 (5/21 – 6/21)

好奇知性的雙子座，有著雙重的性格，喜歡新鮮感，有點小聰明，但是缺乏毅力，耐心不夠，做事情往往都是三分鐘熱度，難以堅持。不過，天真可愛的性格讓很多人都喜歡跟他們做朋友。雙子座在2019年的運氣是時好時壞，會面臨很大的選擇，需注意別被一些謠言和表面現象所蒙蔽，要傾聽自己內心的想法，隨著自己的心走，讓自己在生活中感受到快樂。同時，也要注意自己的身體健康。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 泰國清邁】
清邁，一座清新的泰北小城，有著淡雅恬靜的空氣、浪漫多姿的玫瑰、繁花似錦的絲綢和莊嚴古老的寺廟，散發著迷人的古典氣質。古城內外遍佈了許多大大小小的寺廟殿堂，白色的牆壁、紅色的屋頂、金色的飛簷在陽光下交相輝映，造型獨特的泰北式佛塔雄偉而又別致。騎大象、叢林冒險、寧曼路上尋找文藝情調，街頭集市瘋狂淘金，每項體驗都讓人流連忘返，非常適合修養身心！

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲馬爾地夫由一千多座珊瑚島組成，像是散落在印度洋上的「珍珠」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 巨蟹座 (6/22 – 7/22)

敏感細膩的巨蟹座比較戀家，對待愛情細膩，多愁善感、容易受傷，情緒波動很大，重情重義，缺乏安全感。巨蟹男是一等的好男人，非常顧家。巨蟹女也充滿著母性光環，特別善良、有愛心，做事認真、有著堅持到底的毅力。2019年巨蟹座愛情運還不錯，有很大的脫單機率，不過，事業運會稍稍差一些，無論是工作壓力還是工作強度都會增加，情緒變得暴躁。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 馬爾地夫】
馬爾地夫位於印度洋上，由一千多座珊瑚島組成，像是散落在印度洋上的「珍珠」。純淨的海風，潔白的沙灘，碧藍的大海，醉人的風景構成了一座座海上世外桃源。在這個天堂般的唯美國度，既沒有駕車勞累的景點、也沒有熙攘擁擠的人群。情緒不好的巨蟹可以帶上愛人在這裡看一場浪漫的日落，擁抱清晨第一縷陽光，讓煩躁的心情好起來！

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲曼谷是泰國的首都和最大的城市，也是台灣人熱衷的旅遊城市之一。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 獅子座 (7/23 – 8/22)

自我霸氣的獅子座認為自己是個王者，愛出風頭，有著宏偉的理想，希望通過努力成為人上人，嚮往高高在上的優越感，喜歡被仰慕、被崇拜的感覺。2019年獅子座在事業方面會付出更多的心血和精力，財運起伏也比較大，感情方面則會有一個全新的開始。2019年想要轉運的獅子座，不妨前往泰國曼谷拜一拜，據說來這裡求名和求財都特別靈驗喔！

【最佳旅遊地推薦 ☞ 泰國曼谷】
曼谷，泰國的首都和最大的城市，也是國人熱衷的旅遊城市之一。擁有迷人的熱帶風光、廣博的佛教文化、傳統的民間風俗、獨特的水上市場和新興的購物中心。走在曼谷的街頭，迎面而來的是濃重的異國情調。曼谷的大城有間著名的靈廟樹中廟，是泰國人心目中十大超靈驗神廟之一，聽說無論是求財還是求事業都很靈驗！

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲富國島是越南第一大島嶼，非常適合旅遊度假、放鬆身心。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 處女座 (8/23 – 9/22)

處女座屬於完美主義者，對生活要求很高，常常需要鼓勵才能進步，求知欲很強，做事情也很有責任心。2019年處女座的整體運氣還不錯，從年初開始身體狀態和事業財運都將慢慢轉好。不過，還是要提醒下處女座的朋友，在日常的生活中不要過於緊張，需要適當的放鬆和休息。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 越南富國島】
富國島是越南第一大島嶼，也是越南旅遊最有名的島嶼之一，位於泰國灣，屬於堅江省，面積與新加坡大小差不多。海岸線很長，沙灘潔白而細膩，海水透明斑斕如同玻璃一般，漫步海灘，猶如踩在雲端上。在這裡可以躺在沙灘上盡情享受著海風吹拂，也可以跟隨漁民一起出海釣墨魚，浮潛、遊泳，在原始森林中探險一番都很有意思，非常適合旅遊度假、放鬆身心。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲峇里島因其如畫的風景、純樸的民風而成爲世界級的旅遊度假區。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 天秤座 (9/23 – 10/23)

優雅友善的天秤座喜歡一切平衡的事物，追求平等和諧，具有較強的交際能力，有很多真心朋友。但在面對選擇的時候，總是猶豫不決，做事優柔寡斷、缺乏決斷力。2019年天秤座有可能會讓自己的社會地位和經濟地位得到提升。同時，也會因爲處理一些金錢方面的事情而遇到困難，受到巨大的壓力。在感情方面，天秤座也會遇到一些麻煩。建議天秤座的朋友生氣的時要放鬆心情，冷靜處理。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 印尼峇里島】
峇里島位於小巽他群島西端，因其如畫的風景、純樸的民風而成爲世界級的旅遊度假區。在這裡可以漫步在美麗的沙灘上，沐浴著溫暖的印度洋海水，滿目充斥著綠色的熱帶雨林和遍地的樹叢野花，享受愜意時光，放鬆身心。也可以選擇沖浪、潛水、跳傘或者登上海拔1700多米的京打馬尼火山山麓和火山湖風景區，眺望遠處火山煙直插雲霄的同時享受舒適的海風。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲洛杉磯三面環山，一面臨海，全年陽光明媚，日照充足。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 天蠍座 (10/24 – 11/22)

神秘聰明的天蠍座有著很強的佔有欲，個性比較極端，精力旺盛，對生活有目標，不達到目的不罷休。但是，他們的復仇心也很強。2019年天蠍座的事業運、財運都很好，有很多賺錢的機會，不過，這一年也容易感到疲憊和焦慮。建議天蠍寶寶們，2019年加強運動、注意飲食，不要盲目投資，尤其是自己不熟悉的領域。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 美國洛杉磯】
有天使之城美譽的洛杉磯坐落於美國西海岸加利福尼亞州的南部，三面環山，一面臨海，全年陽光明媚，日照充足。來自世界各地的移民聚集在洛杉磯形成了獨具特色的文化區域。擁有眾多頂級劇院及明星手印的好萊塢星光大道、66號公路盡頭的聖塔莫尼卡海灘、神奇的天文世界葛瑞菲斯天文台、世界第一座迪士尼樂園等都是不容錯過的景點。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲布拉格是全球第一座被指定為世界遺産的城市，有「歐洲最美麗城市」之稱。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 射手座 (11/23 – 12/21)

自由勇敢的射手座不喜歡受約束，比較貪玩，崇尚自由，果斷獨立，無論有多大的困難，只要想做就會勇往直前。2019年的射手座在生活和工作上的運勢會有一些起伏，從起伏中也能獲得很多學習和成長的機會，並且有可能因爲這些機會而得到更大的利潤，獲得成功。不過，一旦選錯了也會迷茫許久，尤其在4月和8月這段時間內運氣會稍差一些，需要特別注意。建議射手座最好兼顧生活和工作。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 捷克布拉格】
布拉格是捷克共和國的首都和最大的城市，橫跨伏爾塔瓦河兩岸，是全球第一座被指定為世界遺産的城市，被譽為「歐洲最美麗的城市」。市內擁有數量眾多的各個時期、各種風格的建築，從羅馬式、哥德式建築、文藝復興、巴羅克、洛可哥、新古典主義、新藝術運動風格到立體派和超現代主義。這些建築給人整體上的觀感是建築物頂部變化非常豐富，並且色彩極為絢麗奪目，陽光照耀下整座城市金碧輝煌。在布拉格廣場坦然地看街頭表演，放下手機，細細品味城市的魅力。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲黃刀鎮被北極光橢圓環帶區所涵蓋，加上光害少，見到極光的機率也高。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 摩羯座 (12/22 – 1/19)

成熟穩重的摩羯座，有時也很風趣，嚮往平靜穩定的生活，做事腳踏實地，非常勤奮，忍耐力也是出奇的強大。不過，摩羯座比較固執，不達到目的不會罷休，是星座中最有耐心、最善良的星座。2019年只要摩羯座能夠好好表現和努力，就會收穫很大的成功。特別提醒摩羯座朋友們，幫助別人時要量力而行，不要因為幫別人而傷害到自己。

【最佳旅遊地推薦 ☞ 加拿大黃刀鎮】
黃刀鎮是加拿大西北地區首府，位於大熊湖和大奴湖之間，極光的威力也是數一數二的強大，由於當地被北極光橢圓環帶區(Aurora Oval)所涵蓋，加上光害少，讓你見到極光的機率也大大升高。黃刀鎮的雪地活動非常豐富，從雪上摩托車到冰上垂釣都有，對於身處台灣的我們，絕對是不能錯過的難得體驗！

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲伊斯坦堡是全球唯一一座跨亞歐兩洲的城市。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 水瓶座 (1/20 – 2/18)

水瓶座的思維比較活躍，性格獨立，頭腦聰明，喜歡創新，追求獨一無二的生活，個人主義色彩濃厚，喜歡結交朋友。水瓶座在2018年經歷了不少磨難，痛苦還有掙扎。根據星象來看，2019年會是拯救水瓶的一年，一切都會變得好起來。不過，在財運方面，水瓶座的起伏會比較大，雖然經濟有所增長，但很可能會出現一些投資理財上的小失誤。建議水瓶座的朋友在2019年要多注意身體，不要過度操勞！

【最佳旅遊地推薦 ☞ 土耳其伊斯坦堡】
世界上很難找到跟伊斯坦堡相近的城市，全球唯一一座跨亞歐兩洲的城市，一座座雄偉華麗的伊斯蘭清真寺、美麗的聖索菲亞大教堂以及地下水宮殿，亦令人眼界大開，滿足水瓶座的好奇心。還有新潮的餐廳、酒吧以及咖啡廳，巷弄裡摻雜著當地人聚集的茶坊、小吃店，蘋果茶的香氣總在大街小巷間飄散，讓人為之著迷。夕陽西下時，佇立在博斯普魯斯海岸邊，對岸的窗戶在落日餘輝的映照下射出的點點橘紅，讓人感到生活無比的美好。

▲12星座旅遊地推薦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲法國巴黎充滿了承載歷史文化的建築物，瀰漫著藝術與時尚氣息。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

● 雙魚座 (2/19 – 3/20)

雙魚座是星座中最後的一個星座，也是很慢熱的星座，敏感多疑，愛幻想，喜歡跟自己較勁，容易被感動，感情豐富、懂得包容，同時也很浪漫。在他們眼裡，愛情至上，容易活在自己想像的世界中。2019年雙魚的各個方面都是未知和迷茫的，這樣的形勢或許會讓雙魚們失去希望和前進的勇氣，但是只要堅定自己的內心，遇事冷靜，所有難題也會迎刃而解。

【最佳旅遊地推薦☞ 法國巴黎】
法國巴黎一直以來都以浪漫著稱，也是一座愛的城市，充滿承載歷史文化的建築物，瀰漫藝術與時尚氣息的城市氣質，非常適合浪漫柔情的雙魚座。巴黎聖母院、羅浮宮、凱旋門，這些建築物和內涵價值足以令無數遊人為之興奮，從漫步香榭麗舍大道，攀登艾菲爾鐵塔，探索墓穴，沉溺在所有美味的乳酪和葡萄酒中。

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