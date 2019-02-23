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淡水人久等了！拉提莎2/26插旗淡海美麗華　開幕泡芙買五送一

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▲▼淡水人久等了！拉提莎2/26插旗淡海美麗華。（圖／取自Laetitia 拉提莎手工泡芙甜點專賣店粉專)
▲拉提莎2/26插旗淡海美麗華。（圖／取自Laetitia 拉提莎手工泡芙甜點專賣店粉專)

旅遊中心／綜合報導

日本甜點品牌拉提莎前進淡水地區，位於淡海新市鎮的「淡海美麗新廣場」的台北淡水美麗華店將於2月26日開幕，喜歡日式泡芙的朋友不用再跑到台北市買了。開幕慶泡芙買五送一，首三日巧克力半熟凹蛋糕特價249元。另外，拉提莎即將於3月4日上市的季節新品，可在淡水美麗華店搶先品嚐。

▲淡水人久等了！拉提莎2/26插旗淡海美麗華。（圖／拉提莎提供)
▲京都金賞宇治抹茶泡芙。(圖／拉提莎提供)

▲淡水人久等了！拉提莎2/26插旗淡海美麗華。（圖／拉提莎提供)
▲北海道生乳伯爵茶凹蛋糕。(圖／拉提莎提供)

本季推出的新品有京都金賞宇治抹茶泡芙與北海道生乳伯爵茶凹蛋糕；抹茶是日本代表性的傳統茶品，拉提莎本季推出的京都金賞宇治抹茶泡芙，使用評鑑為金賞的京都宇治抹茶，將抹茶與拉提莎秘製卡士達混和特調而成的抹茶內餡，可直接嚐到茶香與微苦回甘的抹茶風味。

北海道生乳伯爵茶凹蛋糕的生乳的部分，選用的是日本國內外都受到極高評價的品牌四葉乳業所生產的北海道十勝奶霜。生乳內餡搭配淡雅佛手柑香的伯爵紅茶混和調製，柔軟蛋糕與濕潤濃郁的內餡，蛋糕上方再撒上可可粉，口感豐富有層次，每一口都有的十足奶香與伯爵茶香。

拉提莎台北淡水美麗華店1F　
地址：新北市淡水區義山路二段303號（美麗新廣場B棟1樓）

關鍵字： 美食情報 淡水美食 拉提莎

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