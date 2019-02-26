花東6大你不知道的新秘境！人跡罕至的自然奇景超美

文、圖／黃大帥的東方小城

花蓮和台東絕對是台灣最後的淨土，大山大海秘境數不完，尤其是相較於西部，東部的海根本完勝啊！

2019過年前大帥整理出目前跑過，且還不是芭樂景點(已經人多到數不清的)的必來秘境，有的是大家可能知道，但不一定到過，也有全新的景點，根本幾乎還杳無人煙之處的美景，來一趟療癒身心的旅程吧，放假的時候，一定要來啊！屬於花蓮台東海線的6大必去網美秘境！簡單不囉嗦，準備好了嗎？Let’s GO！景點由北到南，讓你南上北下都方便。

奇萊鼻燈塔 花蓮市郊的秘境燈塔





日據時期建造，為航行於花蓮七星潭海域的大小船隻指引方向，也是全台唯一設有土地公廟的燈塔，二次世界大戰中受到盟軍轟炸受損嚴重難以修復，民國52年，為配合花蓮港開放為國際港，在原址重建，背對中央山脈面朝太平洋的奇萊鼻燈塔，有得天獨厚的地理位置，美景無敵。





大帥推薦：

1.一定要跟燈塔合照

2.晚上星空超美

3.人潮不多又可放空



小提醒：

此地空曠，夏天記得要帶雨傘或遮陽物，還有飲水。



七七高地 絕美花蓮隱藏景點 360度的花蓮美景







位於海岸山脈的最北端，北邊緊鄰花蓮溪出海口，海拔高度77公尺被稱為七七高地。曾是國軍砲兵的陣地，近年已經撤哨，從禁區變成可以前往的隱藏景點，留下軍事碉堡與營舍，雖地勢不高，但景色超美，幾乎360度環視整個花蓮市區到太平洋。

大帥推薦：

碉堡走一走很有感覺、人潮不多又可放空

小提醒：

夏天記得要帶雨傘或遮陽物，還有飲水。

夏日小黑蚊多，攜帶防蚊液。



花蓮海之聲（龜庵海堤）花蓮超級網美新秘境！

位在磯崎龜庵，隔壁就是知名的大石鼻山還有磯崎海水浴場，過去這裡曾是人工的九孔養殖場，廢棄後這裡的海域也是許多當地人捕魚的地方，現在就像一座迷你的漁港，停泊幾艘漁船，會在每天早晨出港，更有許多當地人會前往這裡浮淺抓魚。

大帥推薦：

浪濤打上來拍的瞬間超棒！

小提醒：

1.此處私人用地，並具有一定危險程度，請萬分注意！

2.太陽很大請多帶防曬用品

3.相機（手機）必備，並記得防水

4.防蚊液還有補充水請帶著



逛完花蓮接下來就是前往台東啦！路線一半就可以休息一下！當然休息喝茶的地方一樣也是要很強的秘境！近期爆紅的火熱無敵山海咖啡館！



星龍花園 長濱的空中花園地 網美IG打卡新天地

山中的絕世秘境，外地回鄉的青年，曾經年少輕狂，在外追逐自我，從烏托邦式的理想，創業、打拼並且不斷找尋，一步一腳印將爺爺留下父親打造的山中小屋，改造成遺世獨立的絕美秘境。

大帥推薦：

一定要到龍口斷崖，超美海景拍不停

小提醒：

1.天氣可能寒涼or炎熱請多帶衣物保暖or防曬用品

2.請勿破壞花園

3.不要穿夾腳拖，防範受傷危險，以防下雨路滑



烏石鼻 台11公路上的秘境漁港





長濱鄉寧埔村的重要漁港，擁有豐富生態潮間資源，但海景一點都不輸給石梯坪，烏石鼻的涼亭上可以遠眺湛藍的太平洋海岸，海天一色的景象，更可見到一隻隻漂浮在海洋上的漁船，奏鳴著一首屬於海的交響曲，日出時分，這裡亦是極佳的觀賞地點。

大帥推薦：

夏天太陽大，多備防曬用品（冬天海風強，請多加保暖）



小提醒：

1.上山小路危險，謹慎慢行

2.夏天太陽大，多備防曬用品（冬天海風強，請多加保暖）

3.勿亂丟垃圾

4.不建議穿夾腳拖，防範受傷危險，以防下雨路滑

石雨傘 台東少數的沙灘 清澈無比的戲水天堂

觀看奇景還有當地人的戲水天堂，東部少見的沙岸，小船澳沙灘，有著石雨傘天然的屏障擋住外海的海浪，海水又清澈讓廢棄的小船澳成為安全的戲水地點，踩在黝黑的沙灘上、到湛藍的海水中肆意玩樂一番，感受美景，體驗這迷人又愜意的海洋風情。

大帥推薦:

1.超清澈海水和乾淨細沙一定要玩

2.一定要跟石雨傘合照一張



出發建議：

1.夏天太陽大，多備防曬用品（冬天海風強，請多加保暖）

2.相機、手機必備（防水措施預備一下）

3.夏天補充水請帶著

或許這些景點並不是最好的，東部也還是有非常多好地方等待我們去發掘，在這過程中我們也必須保有尊重的心態去感受，有時候或許並不是當下的景色，而是心境心態，期許每一個景點都能讓我們有全新感受。