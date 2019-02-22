朝聖九族櫻花祭！5千顆八重櫻狂綻放　再玩西班牙海岸

▲九族櫻花祭季登場，一幅幅的詩情畫意的景色引人駐足，快計畫連假來走訪一趟。（圖／九族文化村提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導



今年冬天的暖冬現象，造成各地櫻花晚開，終於這個時候，全台各地報來了春天的浪漫氣息，九族文化村的五千棵櫻花現在已經進入盛開期，粉櫻桃櫻翩翩起舞的景色，讓人看了心情不自覺飛揚起來。快快起身，馬上啟程，或是228連假計劃一場賞櫻之旅吧！九族文化村的櫻花終於爆炸開了，園區有八重櫻、吉野櫻、富士櫻及枝垂櫻等品種，一整片櫻花林一起盛開，宛如日劇浪漫邂逅的場景，視角延伸出去美不勝收，讓前來賞花的人徜徉在整片櫻花林，享受愜意的度假閒情。

▲一整片櫻花林一起盛開，視角延伸出去美不勝收，前來賞花的人沈醉在浪漫櫻花林中。

漫天飛舞的粉色洗禮 一生必去的九族櫻花祭

日月潭九族文化村的「櫻花祭」每年吸引萬名遊客朝聖，預計228連假是最美花況，遊客搭乘纜車一路上山，眺望整片櫻花林，再依循賞花地圖漫步，粉紅路線讓你的每個腳步也跟著綻放。如果走累了，櫻花樹下的品茶宴，遊客席地而坐沈浸在茶香與花香的美景裏，詩情畫意的時光顯得格外珍貴，園方表示，九族櫻花茶會第二場2月24日（日）舉辦，這是與魚池鄉公所合作，希望讓遊客也能夠品嚐到在地的好茶，20位茶藝師在觀山樓沏泡的魚池鄉聞名遐邇的台茶18號「紅玉」，免費邀請遊客坐下來細細感受色香味俱全的春天滋味。





▲換上日式浴衣遊園賞櫻，感受花季綻放的魅力。





▲櫻花湖夜櫻綻放，美不勝收，緋色櫻湖入選日月潭新八景。



藍天白雲襯托粉櫻紛飛的景象，盛開之時讓遊客流連忘返捨不得離開！九族櫻花祭期間，特別推出浴衣租借服務，另外還有櫻花市集、櫻花限定餐點、淺草人力車、戀愛神社等豐富好玩的活動，一邊悠哉賞櫻一邊玩樂吃美食，身在台灣也能感受滿滿的東洋氛圍。不僅如此，九族的5千棵櫻花也開放認養，認養人可獲贈年票一年期及櫻花杯，一年內無上限免費入園參觀，並將認養所得捐給原住民弱勢團體，邀情民眾一同響應公益。





▲彩色鑲嵌玻璃玫瑰窗是聖家堂的必拍特色。





▲西班牙無敵艦隊給你無敵視野與感官刺激。

2019網美打卡熱點「西班牙海岸」難忘的陸海空之旅

今年除了櫻花季，九族斥資6億打造的「西班牙海岸」全新啟用，園方整合加勒比海探險，打造大漩渦、水戰船、飛行船、無敵艦隊和皇家火車等5項遊樂設施，複刻高第Antoni Gaudi風格建築特色，重現西班牙巴塞隆納的在地景致，讓遊客享受海陸空三層極限的玩樂體驗。

▲斥資6億打造的西班牙海岸。

西班牙海岸最次級的遊樂設施「大漩渦」驚濤駭浪的水速，船隻會隨著激流旋轉；一樣傳承海上強國霸氣基因的「無敵戰艦」是經典的水上雲霄飛車，從高端俯衝的極速快感，過程刺激無比。全新的西班牙海岸占地6公頃，還設計歐式宮廷的拍照聖地，奎爾公園、聖家堂及巴特婁之家，復刻被六為世界遺產的建築，用大量的彩色拼貼磁磚打造，旋轉樓梯、馬賽克牆面等都是不能放過的打卡熱點。

九族櫻花季即日展開，還有薰衣草花季繼續接力，從現在至4月7日（日）票價650元，2月28日（四）前夜櫻午後票450元，把握花季盛開的時刻，靜靜欣賞5,000顆櫻花樹綻放之美，在大地刷上粉彩的季節，周末計劃一場輕旅遊吧。