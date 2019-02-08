不用跑韓國！全台兩處鐵道自行車　山海景色一次擁有

▲深澳鐵道自行車行經北台灣最美海岸線。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

想要騎鐵道自行車不必再跑韓國！2018全新打造的基隆深澳鐵道自行車和苗栗舊山線鐵道自行車，結合造型車身、自然美景和光雕隧道，帶乘客來場穿越冒險。《ETtoday新聞雲》整理了這兩處鐵道自行車的特色亮點和搭乗資訊，揪了親朋好友就馬上預約！

深澳鐵道自行車

由新北市政府與交通部臺灣鐵路管理局合作打造的深澳鐵道自行車，往返八斗子車站和深澳車站，以暢遊山海為主題，結合了沿岸無敵海景、自然生態、改造礦坑和鐵道等特色，讓遊客可以騎著外型超萌的彩色河豚造型自行車，在踩踏中一邊看海吹海風、穿過LED光雕隧道，秋天時還能欣賞芒花花海，所有旅行的願望一次滿足。

▲河豚造型的自行車超可愛。（圖／記者于佳云攝）

依深澳在地特色打造的可愛又俏皮的河豚自行車，每輛車可乘載兩人，不論是親子、夫妻、情侶或好友，都能在這山海之旅中體驗一場浪漫又愜意的旅程，還可串連周邊的潮境公園、象鼻岩和水金九等景點，勢必將成為北台灣未來最受歡迎的約會、郊遊和休閒好去處。

乘車地點：八斗子車站旁

票價：單程票價:150 元 來回優惠票價:250 元

詳細預約資訊：深澳鐵道自行車官網

▲光雕海底隧道。（圖／記者于佳云攝）

舊山線鐵道自行車

苗栗軌道自行車從勝興車站出發，串接三義130沿線週邊景點，來回往返約12公里，每趟大約需耗費1.5小時，沿途為勝興車站→2號隧道→龍騰斷橋→連續隧道群接著在第六隧道折返，其中一大亮點就是熱門古蹟龍騰斷橋美景，以往遊客來到斷橋都只能由下眺望它的美，搭上軌道小火車就能從35米高處眺望龍騰斷橋，此外也能眺望魚藤坪溪與景山溪美景。

▲▼苗栗舊山線鐵道自行車。（圖／記者陳涵茵攝）



除了鐵道沿途的自然景色，小火車途中還會經過6個隧道，隧道中更藏著讓人驚嘆連連的隱藏版驚喜。包含七彩燈光變化超迷幻牆上會出現勝興車站光雕，還有不時出現從頭上飛過的蝙蝠，充滿神秘又奇幻的氛圍，賦予舊鐵道全新面貌。

乘車地點： 勝興車站（苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興89號）、龍騰站（苗栗縣三義鄉外庄20號周邊）

票價：採兩段式收費

勝興車站至龍騰站（經龍騰斷橋）220元

龍騰站（經龍騰斷橋）至鯉魚潭（6號隧道）220元

詳細預約資訊：舊山線鐵道自行車官網

▲隧道七彩燈光增添奇幻氛圍。（圖／記者陳涵茵攝）