海上自行車、水上飛機翱海空　澳洲黃金海岸4大新玩法

▲澳洲昆士蘭黃金海岸水上新玩法。（圖／Seaway Water Bike Tours提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

陽光、沙灘和海洋是黃金海岸的天然三寶，每年吸引著數百萬遊客前來度假，全球熱映的超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）也是在黃金海岸取景拍攝。來到黃金海岸當然要玩水，衝浪、皮划艇、站立式槳板已是定番，想感受不一樣的玩法可挑戰水上自行車（Aqua Bike）在海上奔馳，黃金海岸第一家也是唯一一家提供水上自行車體驗的Seaway Water Bike Tours共有四種行程可供遊客選擇。

1.水上自行車之旅（Water Bike Tour）

▲水上自行車奔馳海面。



Water Bike Tour提供最基礎的水上自行車出租服務，無需任何經驗即可輕鬆上手。但是由於水上自行車的座椅高度無法調節，限制必須要超過152公分高才能租借。

2.騎行潛水之旅（Water Bike Snorkeling Tour）

▲破浪島是黃金海岸公認最佳潛點之一。



從Biggera Waters出發，悠閒地騎著腳踏車前往浮潛的目的地—破浪島（Wave Break Island）。破浪島是黃金海岸公認最佳的浮潛點之一，約莫20分鐘的過程中可以從海上欣賞到黃金海岸北部海灘的自然風光與衝浪者天堂摩天大樓構成的美妙景致。遊客可邂逅美麗的珊瑚礁群與各種熱帶魚類海洋生物，40分鐘的浮潛過程中，會有專業導遊協助，同時也會攜帶專業的水底相機為你記錄下這些珍貴瞬間。

3.澳式野外探險之旅（Wallaby Aussie Adventure）

▲南斯德布魯克島（South Stradbroke Island）尋找沙袋鼠。



從Biggera Waters出發，騎水上自行車前往澳洲最大沙島之一的南斯德布魯克島（South Stradbroke Island）來一場澳式探險，尋找澳洲特有的生物沙袋鼠（Wallaby）身影。接著穿越熱帶雨林前往島的另一邊，在這裡的白色沙丘上能欣賞到當地的原住民特有的迪吉裡杜管的樂器表演，最後在South Currigee露營地享用過元氣滿滿的澳式海濱早餐後，再度踩上踏板返回出發點。

4.水上飛機探險之旅（Water Fly adventure）

▲搭乘水上飛機從高處眺望黃金海岸之美。



從起點Biggera Waters出發，騎著水上自行車來到附近的無人沙島。在這個有如世外桃源般美麗的沙灘享用香檳和小點心，沉醉在海天一色的無邊風景中。接下來，CloudNine水上飛機將會從天而降，展開一段15分鐘空中巡弋之旅，帶領遊客從另一種角度領略黃金海岸之美。