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浙杭滬甬溧港花燈齊亮相！南投元宵燈會飄兩岸風情

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▲2019年南投燈會。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的大陸浙江海寧花燈。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／南投報導

今年元宵節的南投燈會中，除了有號稱「江南第一燈市」浙江海寧的花燈助陣，在展場中還能看到上海、溧陽、香港、上海和杭州等對岸的城市或地區的主題燈彩，與現場其他台灣本土的花等交相輝映，還有許多來自大陸的表演團體登台亮相，營造了今年南投燈會的兩岸風情。

今年的南投燈會於在南投縣會展中心舉行，在燈會的西南區中，可以看到許多來自大陸的花燈，其中浙江海寧的花燈以聚寶盆、寶塔和魚躍龍門3個主題造型所組成，燈體主要呈現紅色與金黃色調。值得關注的是，海寧地區的「硤石燈彩」號稱已經有2000年的歷史，聞名於其「八字技法」的創作風格，2006年列入大陸首批國家級非物質文化遺產名錄，今年的南投燈會也讓台灣民眾有機會一睹為快。

►►走過2000年！「江南第一燈市」浙江海寧燈彩在南投亮相

與浙江海寧花燈毗鄰的是寧波花燈，其造型以雪竇山金色坐佛為主體，另外有海船、寶珠、牌樓和小豬等形象；一旁的杭州花燈上則有拱橋、花卉和才子佳人等裝飾，以及「2022年19屆杭州亞運」的標誌。

▲2019年南投燈會中的寧波花燈。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的寧波花燈。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會上的杭州花燈。（圖／記者馬叔安攝）

在杭州與海寧花燈背後，則是以動態的Q版豬和高樓等形象組成的上海花燈，以及以山水、天仙和樓宇為主題的溧陽花燈。除了大陸城市外，一旁還有蟻小吃、粵劇、地鐵和城市造型組成的香港花燈。

▲2019年南投燈會。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的上海花燈。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的麗陽花燈。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的溧陽花燈。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會。（圖／記者馬叔安攝）

▲2019年南投燈會中的香港花燈。（圖／記者馬叔安攝）

除了花燈，今年的南投燈會來有來自浙江的九獅圖、百葉龍；重慶的銅梁火龍與陝西的安塞腰鼓等文藝演出，都增添了燈會現場的兩岸風情。

關鍵字： 南投燈會 上海 溧陽 浙江 海寧 香港 上海 杭州

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