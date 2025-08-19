永筳小館獲米其林年輕主廚獎　31歲夏永岩：感謝讓我們登上國際

▲年輕主廚大獎-夏永岩。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日公布星級餐廳名單，同時也頒發4個特別獎，其中年輕主廚大獎由高雄必比登推介「永筵小館」31歲主廚夏永岩獲得。

已熄燈的雲來坊家鄉小館，曾獲得必比登推介，原位於高雄中山二路與苓雅二路交叉口，有著20多年歷史，主要提供家常菜餚，招牌菜蝦仁滑蛋採用新鮮蝦仁與香濃雞蛋製作，筊白筍牛肉清甜爽脆，老闆娘也會依照人數與菜色提供建議。

雲來坊熄燈後，由第二代夏永岩重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。對於獲得年輕主廚大獎，夏永岩表示，感謝米其林指南讓地方小館也能登上國際舞台，讓全世界看到。

米其林年輕主廚大獎是頒發給36歲以下主廚的獎項， 過去得主多數是摘星主廚，像是俺達の肉屋的鍾佳憲、澀Sur-的林佾華、T+T的古俊基（現任de nuit主廚）與蔡元善、斑泊的蘇品瑞，不過去年則是由入選餐廳卉寓的陳莛諭獲得，評審認為他的料理沒有過度花俏的手法，能明顯感受到創意巧思和扎實的料理手法，展現了台灣料理的面貌與精緻高雅。