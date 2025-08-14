「新・肉多多」主打日本A5和牛　8/16試營運限量買1送1

▲樂多多集團再推新品牌「新・肉多多」，主打日本A5和牛與美國PRIME等級牛肉。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團再推新品牌「新・肉多多」，主打日本A5和牛與美國PRIME等級牛肉，全台首店8月16日插旗台北東區試營運，當天下午5點推出「買一送一」，限量100組。

樂多多集團旗下擁有多個品牌，其中客單價近2000的無菜單鐵板燒「明水然・樂」深受消費者喜愛，因此決定積極開發中高價鍋物市場，推出「新・肉多多」新品牌，主打日本A5和牛與美國PRIME級牛肉，同時供應海鮮、豬羊，單人套餐530元起，雙人套餐1838元起。

▲喜歡日本和牛的民眾則可品嚐到A5等級的牛上臀、霜降背肩、肋眼牛肉與翼板等部位，上圖為牛上臀。（圖／記者黃士原攝）

喜歡日本和牛的民眾則可品嚐到A5等級的牛上臀、霜降背肩、肋眼牛肉與翼板等部位，餐價1380元起，同時也有搭配海鮮的雙人組合套餐，價格2688元起。

▲貴州紅酸湯（下）、麻辣牛奶湯（上）兩款新湯頭。（圖／記者黃士原攝）

除了頂級肉品，「新・肉多多」湯底多達15種可選擇，除了一般常見的昆布湯、麻辣湯、石頭湯，團隊還研發出貴州紅酸湯、麻辣牛奶湯兩款新湯頭，前者是將新鮮的紅辣椒、西紅柿等食材，經過發酵處理而成；後者使用辣椒、花椒、大紅袍花椒、青花椒等食材調製而成川味麻辣底醬為基礎，再加入牛奶調和，創造出麻辣與奶香融合的特別風味。

▲套餐附上的菜盤。（圖／記者黃士原攝）

▲沾醬區。（圖／記者黃士原攝）

▲飲料及霜淇淋自助吧。（圖／記者黃士原攝）

「新・肉多多」套餐均附主食、蔬菜盤，同時也能享用飲料自助吧、罐裝汽水果汁、霜淇淋，但沒有蔬菜自助吧。餐後也會奉上一份主廚特製的水滴櫻花、白玉杏仁豆腐甜品（2擇1）。

歡慶「新・肉多多」開幕，8月16日當天17:00（16:00發放號碼牌）祭出火鍋買一送一，限量100組（每組最多4人，可1人代表排隊），數量有限，送完為止，登記後無法更改人數，以價格較高者計價，每鍋酌收服務費為原價10%。

▲本村炸雞8月連開2店。（圖／業者提供，下同）

另外，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布8月連開2間店，台北中山店將於明（15）日正式開幕，除販售基本韓式炸雞外，更首度推出韓式早餐選擇，包括「人參雞肉粥」，濃郁人參高湯與嫩煮雞肉的組合溫潤暖胃，售價98元；「牛肉海帶粥」融合牛肉與海帶鮮香，售價88元；「人氣韓式海苔飯捲」，雞肉售價128元、牛肉售價138元；「韓式嫩脆雞墨西哥捲」售價98元，且開店時間提早至上午8時。

▲炸雞年糕可以吃到炸雞搭配酥脆年糕。

本村炸雞本月更首度進軍南台灣，落腳台南全新百貨地標「新光三越小北門店」，預計8月下旬開幕，菜單主打3大人氣醬料口味包括「招牌蒜醬」、「秘製香辣」及「經典洋釀」，並提供多種炸雞部位有綜合、雞腿、雞翅、雞柳或無骨腿肉，可搭配L、M、S不同份量，無論像獨享或聚餐都沒有問題。