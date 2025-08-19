ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
7家餐廳獲米其林綠星肯定　台中「地坊」首度獲獎

▲▼米其林綠星所有得獎者。（圖／記者彭懷玉攝）

▲7家獲得米其林綠星。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林今天公布完整摘星名單，其中米其林綠星名單共有7家餐廳獲得肯定，分別是Embers、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林），以及新進榜的TU PANG地坊。

在米其林指南的餐廳入選名單中，米其林綠星是頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳。他們為顧客提供結合了美食與對環境友善作法的美食體驗，也為所有的美食愛好者與整個產業帶來啟發。今年入榜的有來自台中的TU PANG地坊、Embers、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林），其中山海樓已連續5年獲獎。

▲山海樓再度獲得綠星餐廳。（圖／翻攝自米其林指南官網）

在山海樓，「產地到餐桌」是餐廳的核心理念。他們相信美好的在地、原生食材，是美味料理的基礎，除了自家種植蔬菜，他們也從實踐永續生產方式的生產者或漁民手上，獲得優質海鮮與肉品。陽明春天則相信素食是友善環境的料理與生活方式，也擁抱珍惜食物的理念與作為，實踐回收，減少垃圾量，透過出書、辦講座與實體商店等，他們也希望進一步推廣這樣的理念。

▲小小樹食進駐台北信義區！首推輕食早午餐　還能欣當101美景。（圖／小小樹食提供）

▲小小樹食「穀物酪梨蔬菜碗」。（圖／小小樹食提供）

「小小樹食」以強調真食物，講究食材來源等理念連續多年獲得「米其林綠星」，「小小樹食」創辦人劉千瑞提到，蔬食飲食在台已蔚為風潮，藉由推廣一周二次的無肉飲食觀念，讓健康飲食型態自然融入生活，菜單融合美式烹調手法與亞洲風味，包括奶蛋素與五辛素等料理。

至於首次獲得的地坊，餐廳位於文創景點，空間寬敞，搭配老舊的木窗框與草綠色牆面，復古又帶有輕鬆氛圍。主廚以綠色餐桌概念結合在地食材，運用歐陸烹調技法，讓客人可從菜餚中品嚐到季節風土。他更如說書人一般介紹菜色，感覺親切友善。提供台灣小米酒佐餐，提升整體用餐體驗。用餐前後不妨到附近的文創小店走走。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 台灣米其林指南 米其林綠星

