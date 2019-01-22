田園出現「巨型捲心酥、豆輪」！2處稻草輪季節限定免費拍

點評：真的很像在畫中

▲雲林虎尾稻田捲長得像咖啡捲心酥。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

又到田裡收成的時刻，農民收割完稻子，由曳引機把稻草打散舖好，再由另一輛車捲進稻草變成一捲捲稻草捲，數大就是美的景緻，意外成為冬季專屬的亮點，網友笑稱：好像咖啡捲心酥。

▲雲林虎尾鎮一捲捲大型稻草輪整齊排列，堆積成小山一樣，宛如天然的公共藝術品。



想目睹這幅異國田園風景緻，雲林二崙、西螺一帶都找得到，而虎尾鎮的慈法媽祖宮附近也有，2000捲大型稻草輪整齊排列，堆積成4層樓高的小山，相當壯觀，讓人聯想到莫內的乾草堆畫作，又或着可以上演一齣台版米勒的《拾穗》，宛如天然的公共藝術品。



由於周遭並沒有安全措施，怕太多人湧入造成衍伸安全問題，想參觀稻草捲的民眾，務必先連繫該公司負責人周昭陽，他表示，過年前都還看得到堆成小山的稻草捲，之後會一一載走拿去堆肥、生產蘑菇，拍到的量會愈來愈少，預約參觀的民眾不收費，但請勿拍攝到公司內部，也不要留下任何垃圾，在農地裡絕對不可以抽菸，以免發生火災。

▲嘉義新港鄉也有稻草捲，就在優明環保公司旁稻田，新港鄉是幾合橫向圖形，像是素食朋友常吃到的「豆輪」。



此外，嘉義新港鄉也有稻草捲，就在優明環保公司旁稻田，也為免收費，新港鄉稻草輪是幾合橫向圖形，側面看像是素食朋友常吃到的「豆輪」，但載走後就散落在田間，大約在過年前後就會全數載走，想拍的人要把握機會。若特別為此限定美景而來，沿途也都有，這兩處只是集中場所。

▲新港稻草捲大約在過年前後就會全數載走，想拍的人要把握機會。

▲嘉義新港稻草捲散落一地呈現不一樣的風景。（圖／IG@lu840611提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

雲林虎尾稻田捲

地點：虎尾慈法媽祖宮附近（23.738676, 120.466107）

虎尾稻草捆包機 金億陽開發有限公司

電話：05-6222021、0935409903

嘉義新港稻田捲

地點：新港鄉六斗子30號旁（優明環保有限公司旁稻田）