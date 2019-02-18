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19日一天限定！今年首次　基隆港「3船大集合」超壯觀

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▲▼基隆港、郵輪，遊輪，遊輪大會師，郵輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

▲基隆港又可看到遊輪大集合壯觀畫面。圖為過去畫面（圖／記者徐文彬攝）

旅遊中心／綜合報導

遊輪迷注意了！19日元宵節除了賞燈，喜歡遊輪的民眾也可到基隆港「賞遊輪」，因為今年首次有三艘遊輪同時停靠基隆港，包括菁英千禧號、鑽石公主號以及寶瓶星號，三船聚集的壯觀畫面，只有19日才看得到，想要捕捉郵輪身影可要把握機會。

▲▼基隆港、郵輪，遊輪，遊輪大會師，郵輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

▲海洋廣場是欣賞遊輪的景點之一。（圖／記者徐文彬攝）

台灣為亞洲第二大遊輪市場，近年越來越多遊輪紛紛來台，讓旅客能欣賞甚至在此登船，展開一場航海之行。19日元宵節當天，以歐美旅客為主的菁英千禧號將率先於早上7點左右停靠基隆港西16號碼頭，預計20日凌晨就會離港前往越南。

▲▼基隆港、郵輪，遊輪，遊輪大會師，郵輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

▲基隆港是台灣重要港口（圖／記者徐文彬攝）

鑽石公主號則會緊接其後，於19日早上9點停泊於東2碼頭，並在下午5點啟航前往日本橫濱和名古屋；最後則是受到天氣影響而取消航程的寶瓶星號，預計在19日啟程前往沖繩，22日才會返回基隆港。

▲▼基隆港、郵輪，遊輪，遊輪大會師，郵輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

▲夜晚的基隆港（圖／記者徐文彬攝）

想要捕捉基隆港灣與遊輪交織的美麗風光，哪裡才是最佳的取景地？臉書專頁「旅行。一個人慢慢走」攝影師徐文彬推薦，包括海洋廣場、基隆地標、中正公園大佛都是良好的取景地，依據遊輪停靠東西岸不同也有不同推薦攝點，例如中正公園大佛可以拍到停靠西岸的遊輪，而基隆地標虎仔山則適合拍攝停靠東岸的遊輪。

關鍵字： 基隆港 遊輪旅遊 千禧號 鑽石公主號 寶瓶星號 基隆旅遊

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