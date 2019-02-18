文青建築控必訪！台北新開「看不見的書店」　拱門迴廊、旋轉樓梯超好拍

▲隱身在台北內湖區的特色獨立書店，走上黑色的旋轉樓梯後別有洞天，大膽建築設計將成為IG熱門打卡點！

記者林育綾／台北報導、攝影

部分圖片／小妞的生活旅程提供

台北內湖新開一間「看不見的書店」隱身在一棟大樓裡，乍看外觀看不出來是書店，沒想到進入後別有洞天！1樓販賣咖啡、輕食，而走上黑色的旋轉樓梯，抵達2樓正是書店空間，收藏了超過百萬價值的藏書，以建築藝術類為主題，有不少珍貴罕見的絕版書籍；此外空間設計非常大膽，多個拱門迴廊，象徵著透過閱讀成長蛻變的過程，宛如美術館般富有藝術感的環境，估計很快成為IG上的熱門打卡點！

▲▼在設計領域中黑色象徵著「消失」，穿過樓梯通往2樓書店空間，代表要帶領我們到書中「未知的領域」。

「文心藝所書店｜青鳥」是一座以建築和城市為主題的人文空間，由青鳥文化與文心藝術基金會攜手合作，這也是繼台北華山青鳥、屏東南國青鳥之後，青鳥文化所執行的第3家獨立書店，以「看不見的城市，看不見的書店」為題，期待透過建築帶領人們尋找心中看不見的城市，和一間不喧嘩卻有豐富底蘊的書店。

在「書店」難以維生的年代，他們的嘗試十分大膽和創新，「無上限金額」大手筆購入建築藝術類藏書，由6位建築文化權威領域專家來選書，包括交大人文社會學院曾成德院長、龔書章教授、李清志教授、褚瑞基教授、邱文傑建築師與文化人張鐵志。首批選出價值就超過百萬，還有不少是罕見的絕版書籍，從海外透過管道千方百計獲得，未來將在這裡提供人們免費閱覽，建築、藝術控看了一定會心跳加速！

▲大手筆購入建築藝術類藏書，由6位建築文化權威領域專家來選書。

▲▼設計師賦予此處「寬廣的閱讀廣場感」，這樣的寬敞自由，同時代表著閱讀和思想、言論的自由。

▲▼還有不少是罕見的絕版書籍，建築、藝術控來到這裡一定會心跳加速！

文心藝所書店的設計師謝文智在空間設計上也十分有膽量，更富含意象，一樓的咖啡輕食空間有5座極具巧思的平台，打造雕塑台、展示台的設計，連接2樓圓形天景；若要通往2樓的書店，必須走上黑色的旋轉樓梯，與空間中大部分的「白色」形成對比，這是由於在設計領域中黑色象徵著「消失」，穿過樓梯，代表要帶領我們到書中「未知的領域」。

▲▼設計師謝文智在空間設計上十分有膽量，更富含意象，運用了大量的拱門、啟蒙時代的建築元素營造寬廣感。

▲拱門迴廊更象徵著「透過閱讀而成長蛻變的過程」。（圖／小妞的生活旅程）

謝文智賦予此處「寬廣的閱讀廣場感」，也利用沙發擺設提供讀者自由的閱讀氛圍，這樣的寬敞自由，同時代表著閱讀和思想、言論的自由。而書櫃的透明壓克力，讓光線得以穿透，寓意著「知識」並非一開始就屬於所有人，而是在啟蒙時代後才被大眾所接受，空間的意象有啟蒙時代的建築元素，多個「拱門」的設計不僅好拍，美麗的拱門迴廊更象徵著「透過閱讀而成長、蛻變的過程」，藉此尋回書與知識的神聖性。

▲▼整間書店宛如美術館，一角一隅都好拍，估計很快成為熱門IG打卡點！

▲帶一杯咖啡上來享受閱讀的時光，也從閱讀中獲得自由。（圖／小妞的生活旅程）

▲一樓的咖啡餐飲空間也十分明亮寬敞。（圖／小妞的生活旅程）

▲這裡還能舉辦中小型講座，不重複的座椅，代表著希望愛書人能夠自由閱讀。（圖／小妞的生活旅程）

文心藝所書店期許自己不只是一間書店、咖啡店，也是展演空間和人文交流空間，因此1樓除了簡單的咖啡輕食，也有區域適合舉辦中小型講座，讓大家可以圍繞著講者交流；不重複的桌椅，也代表著希望愛書人能夠自由閱讀，並且從閱讀中獲得自由。目前試營運期間有餐飲9折優惠，未來也將舉辦許多建築與生活藝術、飲食、居家空間藝術相關講座。

▲未來可以圍繞著講者交流，不定期舉辦建築或藝術、空間、居家、飲食等講座。

文心藝所書店｜青鳥

地址：內湖區民權東路六段180巷10弄6號1樓

電話：02-2790 2786

營業時間：平日10:00-18:00、六日10:00-21:00 相關規定：座位區每人的低銷120元，咖啡可以帶上2樓書店區域，但輕食限定在1樓使用。詳細情形請依照現場實際營運狀況為主。