文青快筆記！全台7間最美書店　能在無邊際海景中看書

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現代書店早已不是單純的書店，而是傳達一種生活態度與生活美學的存在，透過各自理念，讓書店也能成為一處溫馨的場域，讓人能自在沉浸於書香中，細細咀嚼文字世界中的精華魅力。《ETtoday新聞雲》就整理出全台7間最美書店／圖書館，想要擁有寧靜的閱讀空間，不妨前往這裡吧！

▲Boven雜誌圖書館（圖／翻攝自Boven雜誌圖書館IG）

台北 Boven雜誌圖書館

兩個讀書人、雜誌迷與音樂迷創造出的隨性空間，任何的碰觸都能體驗與購買，室內以新穎概念加上老師傅技術，打造出新舊並存的迷人場域，採年費制與單次入館收費，輕閱讀或想獲得幾小時的平靜，都很適合。

▲Boven雜誌圖書館（圖／翻攝自松山TSUTAYA BOOKSTORE IG）

台北 松山TSUTAYA BOOKSTORE

才剛新開幕的松山TSUTAYA BOOKSTORE，是一個連同建築物一起規劃的作品，前方寬闊的行人走道與路樹，帶我們走進彷彿在東京的錯覺，大量的原木裝潢，流連一整天時光都不嫌多，尤其是那個美麗的挑高書櫃轉角，或許台北與東京變得更近了。

▲桃園市立圖書館龍岡分館。（圖／網友ig 1115.jni 提供，請勿任意翻攝，以免侵權。）

▲桃園市立圖書館龍岡分館。（圖／網友ig tsao_jj 提供，請勿任意翻攝，以免侵權。）

桃園 桃園市立圖書館龍岡分館

台灣各地的市立圖書館愈來愈精緻，龍岡分館是現在話題最熱門的一間分館，挑高8米的大廳與別緻的燈光，讓人流連忘返，採用大量原木與特殊書櫃體的設計，也讓整間圖書館活躍起來，沒有門檻的進入閱讀，也望妳做個愛書與珍惜安靜氣氛的使用者。

▲台中樂樂書屋。(圖／樂樂書屋提供)

台中 樂樂書屋

只交換不販售書的書店，讓真正的愛書人能在其內悠遊，樂樂書屋是建築師張清平的作品，二層樓的乾淨建築，樹與陽光也是整體書店的一部份，平日150元、假日200元入場費，就能享受所有的書帶來的愉悅，還有自助式咖啡跟茶，可以度過每一個悠然的下午。

▲誠品生活台中港三井店。（圖／誠品提供）

台中 誠品生活台中三井店

誠品生活台中三井店是全台第一間能看海閱讀的誠品書店，25公尺寬落地大窗、15座貨櫃書架的書區，並將船舵、船艙、甲板、海浪意象巧妙融入空間設計，營造邊喝咖啡邊看海景閱讀的自在氛圍，為了呼應台灣西半部豐富的海洋資源，店內有豐富的收藏海洋書籍，為了展現台中海線獨特的宮廟文化，店內還設有人生海海靈籤屋，讓讀者可透過求靈籤互動。

花蓮 練習曲書店

位於花蓮縣新城鄉的練習曲書店，是一間「不賣書的書店」，店內所有書籍都可以讓民眾免費閱讀，甚至可以借閱回家，這裡也提供簡單咖啡，讓民眾能一邊喝咖啡，邊沉浸在書香氣息中，練習曲書店內更不定時舉辦講座，成為當地文青系新去處。

▲國立台東大學圖書資訊館。（圖／IG@jyunyoung.l提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台東 台東大學圖書館

台東大學圖書館早已成為台東知名景點，獨特的金字塔型建築外觀，上頭還有階梯，更被稱為是外星人的基地；此外，不同角度也有不同感受，例如正面牆面呈現90度，宛如一本打開的書，獨特造型更被外國媒體列為世界最美的8間圖書館之一。