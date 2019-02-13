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主動開口「要」！ 飛行常客是這樣爭取到免費的東西

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▲空姐（圖／達志／示意圖）

▲空姐（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

你可能會很好奇，為什麼有些人上機起飛後沒多久，空姐就會端上飲料，甚至座位被升等。事實上，這其中他們很多當中都是該家航空公司的飛行常客，而他們享受到的某些特殊服務都是免費的，到底飛行常客為什麼可以享受到特殊服務，Thrillist針對此題做了詳細的報導

1. 加入飛行常客會員
旅客要知道一點，航空公司都是生意人，為了增加競爭力，他們的座上賓自然是對他們品牌有忠誠度的旅客。所以當你加入飛行常客之後，你就可以開始累積里程，也因此你在座位升等、免費飲品、免費休息室等等自然被排在名單的前面。而且，通常座位都會離出口比較近、遠離廁所等等。

2. 經常使用里程數
你所累積的里程數不要等到長途旅行時才用，因為有些航空公司一段時間里程數就會失效。有些航空公司可以讓你使用里程數加上現金購買機票。
韓亞航空SKY HUB LOUNGE機場貴賓室。（圖／韓亞航空提供）
▲韓亞航空SKY HUB LOUNGE機場貴賓室。（圖／韓亞航空提供）

3. 保持經常開口「要」東西的習慣
班機延遲嗎？跟航空公司要旅館、要好的旅館、要里程數。如果你不去要，他們通常也不會主動給你。

4. 保持禮貌、但是不放棄自己的權利！
當你出國時諸事不順，但是別忘了，大家都跟你一樣，但是保持禮貌地為入自己的權益很重要。

5. 使用社群網站施壓
航空公司可以都有一組人馬在處理社群網站上面的抱怨，因為壞事傳千里。所以當你覺得不合理的時候，適當地利用社群網站，是必要的。

6. 利用餐車
你可以趁餐車來、擋住你的走道的時候跟空服員要求去上商務艙的廁所，一般都會得到許可。

關鍵字： 旅遊新知

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