全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」開幕了　食材多達300多種



▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣。



記者黃士原／台北報導、攝影

水產超市正夯！海霸王推出全新品牌「前鎮水產」正式進軍水產超市，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，座位有320個，多達300多種食材可供選擇，一樣是先選食材再結帳，食材單價20元至400多元，每人開鍋費60元，包含和風湯底與副食吧的白飯、麵食粉絲、飲料與冰淇淋等無限量供應，前鎮水產沒有最低消費，想吃什麼就拿什麼。





▲海霸王也開超市火鍋，食材多達300多種，想吃什麼就拿什麼。





▲海鮮區。





▲肉品區。





▲蔬菜區。





▲甜點飲料區。





▲副食吧。





▲茗品區。

前鎮水產超市分區為七大類，分別為海鮮、肉品、蔬菜、飲料甜點、副食吧、茗品與壽司，品項多達300種以上，其中壽司區是其他水產超市火鍋業者所沒有，有生魚片、握壽司、花壽司等，其中握壽司、花壽司每盒單價多數都是30元，生魚片則是在100多元左右。比較特別的是，壽司區多數都是用一次性包材，是可以買完後帶出去。

海鮮水產是海霸王的專長之一，海鮮區的食材品項就有40多款，其中龍蝦有2種(波士頓、青龍蝦)，蟹類有5種(巴林花蟹/沙蟹/帝王蟹角/霸王蟹/旭蟹)，另外還有海霸王自家生產的各式安心丸餃類，有16種。肉品區的肉品有豬、雞、鴨、牛、羊肉類，其中有來自日本鹿兒島A5級的和牛、伊比利梅花豬及紐西蘭小羔羊等。另外海霸王推薦帶骨的雞腿肉塊、三節翅，經過和風湯烹煮更提升湯的鮮甜與濃郁感。





▲青龍蝦(半隻)。





▲波士頓龍蝦(半隻)。





▲帝王蟹腳。

蔬菜則是以時令蔬菜為主，其中有特選台灣在地的紅心地瓜，營養價值高的黃/紫/青/白花椰菜。飲料甜點區除多款軟性飲料外，還有日式清酒/梅酒及台灣啤酒，滿足各種客群的喜好。甜點區的甜湯與奶酪都是海霸王自製。副食吧則有各式醬料與無限量供應的白飯、肉燥、麵食、粉絲、飲料、冰淇淋。

另外，前鎮水產還有一個特別的茗品區，這個大櫃子上面陳列了清酒、大小瓶的紅酒，以及MAMA酸辣蝦麵、MG印尼原味泡麵，除了內用的客人可以購買之外，住宿客與其他未用餐的客人也能購買，不管是買回家喝還是在樓上德立莊飯店裡享用都可以。





▲日本A5和牛。







▲伊比利豬。

前鎮水產鍋底則有和風湯底及麻辣湯底，兩種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元；營業時間上午11點開始到凌晨2點，最後入場時間為晚間12點整，滿足台北市各種不同階層的消費族群。未來前鎮水產將提供外帶服務，不論是已經煮好的熟食還是生鮮食材通通都可以打包帶走，讓顧客可以盡情採購。

前鎮水產試營運首5日(2/13-2/17)購物滿880元即贈青龍蝦1份，2月18日至3月10日購物滿100元就送20元現金抵用券，不限平假日並可累積使用。

前鎮水產

地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)





▲壽司區的握壽司。





▲生魚片。





▲麵食無限量供應。





▲飲料無限歇，包含在60元的開鍋費內。





▲冰淇淋也是無限吃。





▲拿完拿材就到櫃台結帳。





▲食材區。





▲鍋底則有和風湯底及麻辣湯底，兩種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元。







