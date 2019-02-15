ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」開幕了　食材多達300多種

ETtoday餓勢力

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣。

記者黃士原／台北報導、攝影

水產超市正夯！海霸王推出全新品牌「前鎮水產」正式進軍水產超市，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，座位有320個，多達300多種食材可供選擇，一樣是先選食材再結帳，食材單價20元至400多元，每人開鍋費60元，包含和風湯底與副食吧的白飯、麵食粉絲、飲料與冰淇淋等無限量供應，前鎮水產沒有最低消費，想吃什麼就拿什麼。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲海霸王也開超市火鍋，食材多達300多種，想吃什麼就拿什麼。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲海鮮區。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲肉品區。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲蔬菜區。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲甜點飲料區。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲副食吧。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲茗品區。

前鎮水產超市分區為七大類，分別為海鮮、肉品、蔬菜、飲料甜點、副食吧、茗品與壽司，品項多達300種以上，其中壽司區是其他水產超市火鍋業者所沒有，有生魚片、握壽司、花壽司等，其中握壽司、花壽司每盒單價多數都是30元，生魚片則是在100多元左右。比較特別的是，壽司區多數都是用一次性包材，是可以買完後帶出去。

海鮮水產是海霸王的專長之一，海鮮區的食材品項就有40多款，其中龍蝦有2種(波士頓、青龍蝦)，蟹類有5種(巴林花蟹/沙蟹/帝王蟹角/霸王蟹/旭蟹)，另外還有海霸王自家生產的各式安心丸餃類，有16種。肉品區的肉品有豬、雞、鴨、牛、羊肉類，其中有來自日本鹿兒島A5級的和牛、伊比利梅花豬及紐西蘭小羔羊等。另外海霸王推薦帶骨的雞腿肉塊、三節翅，經過和風湯烹煮更提升湯的鮮甜與濃郁感。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲青龍蝦(半隻)。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲波士頓龍蝦(半隻)。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲帝王蟹腳。

蔬菜則是以時令蔬菜為主，其中有特選台灣在地的紅心地瓜，營養價值高的黃/紫/青/白花椰菜。飲料甜點區除多款軟性飲料外，還有日式清酒/梅酒及台灣啤酒，滿足各種客群的喜好。甜點區的甜湯與奶酪都是海霸王自製。副食吧則有各式醬料與無限量供應的白飯、肉燥、麵食、粉絲、飲料、冰淇淋。

另外，前鎮水產還有一個特別的茗品區，這個大櫃子上面陳列了清酒、大小瓶的紅酒，以及MAMA酸辣蝦麵、MG印尼原味泡麵，除了內用的客人可以購買之外，住宿客與其他未用餐的客人也能購買，不管是買回家喝還是在樓上德立莊飯店裡享用都可以。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲日本A5和牛。


▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲伊比利豬。

前鎮水產鍋底則有和風湯底及麻辣湯底，兩種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元；營業時間上午11點開始到凌晨2點，最後入場時間為晚間12點整，滿足台北市各種不同階層的消費族群。未來前鎮水產將提供外帶服務，不論是已經煮好的熟食還是生鮮食材通通都可以打包帶走，讓顧客可以盡情採購。

前鎮水產試營運首5日(2/13-2/17)購物滿880元即贈青龍蝦1份，2月18日至3月10日購物滿100元就送20元現金抵用券，不限平假日並可累積使用。

前鎮水產
地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲壽司區的握壽司。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲生魚片。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲麵食無限量供應。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲飲料無限歇，包含在60元的開鍋費內。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲冰淇淋也是無限吃。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲拿完拿材就到櫃台結帳。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲食材區。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）
▲鍋底則有和風湯底及麻辣湯底，兩種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元。

▲全台最大！海霸王超市火鍋「前鎮水產」試賣　食材多達300多種。（圖／記者黃士原攝）

關鍵字： 美食情報 台北市美食 前鎮水產 超市火鍋 海霸王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

推薦閱讀

朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

想吃什麼就買什麼！這4家都是可以自己挑選食材的超市火鍋店

西門町新開幕超市火鍋低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應

120個座位全台最大門市　祥富火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

一週來6天　爭鮮發黑卡給死忠顧客

2019台北燈節大型花燈搶先看

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

全台首間火鍋店義式冰淇淋吃到飽！

這3家餐廳都將在2月底歇業

淡水180度美景秘密基地！

台中清水8景點一日遊免費玩！

拉拉山恩愛農場「粉爆ing」

桃園銅板價超大份量蛋餅酥脆飽滿

熱門行程

最新新聞更多

全台最大超市火鍋前鎮水產開幕了

屏東八處打卡景點讓你拍好拍滿

迪化街必去5間台灣味雜貨舖

雄獅gonna再開出第3家店

台中紫色薰衣草花田盛放中

台北燈節開幕點燈必看周邊交管

想買！日本郵局推全新龍貓手提袋

北村百年土種人參雞湯　香濃暖胃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366