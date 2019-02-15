雄獅gonna再開出第3家店　5月進駐南港軟體園區　



▲gonna共樂遊以地中海風格的料理為主。（圖／雄獅集團提供）



記者黃士原／台北報導

雄獅旅遊跨足餐飲業的新品牌gonna在開出第二家門市─仁愛概念店之後，現在即將開出第三家門市，地點在南港軟體園區的中信金融園區，預計5月開幕。

gonna共樂遊是雄獅旅遊跨足餐飲業的品牌，保證不含任何人工調味料，以地中海風格的料理為主，目前已有位於雄獅旅遊總部的內湖店與位於仁愛圓環双聖舊店址的仁愛概念店，仁愛概念店供應包含早午餐、沙拉、義大利麵、肉類主餐、漢堡與帕里尼、鹹食點心、甜點、鮮榨果汁、咖啡、酒類飲品等10大類餐點，其中有12道餐點及1款飲品是仁愛概念店限定。至於南港店，由於是第一家進駐百貨商場店型，將可能不同的店型。





▲超級抗氧化義式烘蛋。(圖／雄獅集團提供)

仁愛概念店有推出限定料理，包括有選用含葉黃素的無毒新鮮雞蛋、搭配大量蔬果與天然酵母烘焙麵包的全新早午餐系列5道，有超級抗氧化義式烘蛋、gonna招牌早餐、西班牙市場早餐、爐煎海鱸與白花椰米與普羅旺斯風味燉烤雞肉；超級抗氧化義式烘蛋為什麼是超級抗氧化呢？gonna表示，這道料理使用大量的富含抗氧化元素的青花菜、堅果青醬、羽衣甘藍、菠菜配上無毒雞蛋後，烤成義式烘蛋，配上生菜以及奶油布里歐麵包。