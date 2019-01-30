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這才是出國的原因！越南Airbnb樓中樓設計　散發濃濃復古風

點評：現在住宿的地方也成為出國原因之一了！
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▲▼越南P

▲位在越南的P"m"P／No.2：Ancient Shadow in Downtown。（圖／Wei笑生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

出國旅遊的住宿選擇除了飯店、民宿，近幾年還有Airbnb的選項，，透過這類的訂房模式，在出門玩的時候挑選自己喜歡的房型，也可以說是更貼近當地生活，於是Wei笑生活這次在《旅遊超爽的！》推薦她前往越南旅遊入住的一家Airbnb。

▲▼越南P

▲▼整間Airbnb完全擁有自己生活空間，採獨棟獨戶的模式、樓中樓的設計。

▲▼越南P

位在胡志明第一區的P"m"P／No.2：Ancient Shadow in Downtown，從機場搭車價格為8萬8千元的越南盾，距離檳城市場走路大約花15分鐘的時間就可以抵達，而附近有許多有名的餐廳，Wei笑生活表示，如果你是美食的愛好者，住在這附近是不錯的選擇。另外，Wei笑生活也提到，房東相當貼心的在出發前會先寄資訊給訂房者，並告知計程車哪些是可搭乘，避免被削了一筆。

▲▼越南P

▲▼無論是上層或下層，整體擺設及色調都是偏復古的風格。

▲▼越南P

Wei笑生活介紹，這間Airbnb是可以完全擁有自己生活空間，獨棟獨戶的模式、樓中樓的設計，而擺設的部分走的是復古風，以大面積的綠色和木頭或為房間的主色調，房子也做了挑高，不用擔心會太過狹窄感到壓迫。下層的客廳備有皮質沙發、冰箱及植栽，還有藤藍和懷舊的檯燈，整體帶有文青風格。上層的房間同樣是復古系，床單的米色也讓整個氛圍更為舒適、溫馨。

▲▼越南P

▲▼廚房的基本配備及調料都有供應，另外房東還附上果醬、茶包及越南咖啡。

▲▼越南P

廚房的空間基本配備及調味料都有，因此喜歡下廚的人可以買完食材自己進行烹調，Wei笑生活說，房東相當貼心的附上了果醬、茶包及越南咖啡，在衛浴區可以看到牆壁上的花式磁磚、蓮蓬頭的設計也是一系列的復古。喜歡類似風格的人到越南玩不妨當作參考，感受不同於一般飯店的特色住宅。

▲▼越南P

▲在衛浴區的牆上的花磚及擺飾不僅帶有復古感，也擁有文青特色。

P"m"P /No.2 : Ancient Shadow in Downtown
地址：Nguyễn Cư Trinh, Hồ Chí Minh, 越南

關鍵字： Wei笑生活 Airbnb 特色民宿 越南旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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