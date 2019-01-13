ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

泰國絕美水上屋！窗外就是一望無際湖景　還可划獨木舟

ETtoday旅遊雲

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲泰國北碧Z9 Resort水上屋。（圖／Mc on the Go提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

位於東南亞的泰國，一直是台灣人的旅遊熱門地之一，也是許多大學生畢業旅行常去的地方，在曼谷西北方的北碧府，主要屬於高原地形，且多森林、河流，多處自然美景，也是泰國熱門的觀光景點。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲北碧的自然景色也是當地的觀光特色。

在北碧府則有一處絕美的水上屋，是2018年才開幕的Z9 Resort。從還沒開始營業就在網路上受到很大的關注，除了週邊湖光山色超美之外，連水上屋本身也非常有設計感，不過這裡並不在北碧市區，周圍也沒有太多的商店和餐廳，這點是要注意的地方。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲Z9 Resort水上屋。

Z9 Resort水上屋分成兩種房型，較小間的South the Scene和較大間的Escape North，小間的普通一個晚上就要4800泰銖，而Escape North則是6600泰銖，假日一晚更會漲到超過8000元，想要體驗水上屋風情也是需要衡量一下荷包啊。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲水上屋能體驗到不同的度假風情。

拉開窗簾，落地窗看出去是一望無際的湖景，如果在起床後，坐在湖邊的陽台吃早餐或是喝杯咖啡，也是一件讓人非常嚮往的事呢。房內走的是簡約風的裝潢，但電視、冷氣和衛浴也都沒少。特別的是，這邊還備有獨木舟，只要入住就能免費使用。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲躺在床上就能看見湖光山色。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲住宿還能使用獨木舟。

吃飯也不需要煩惱？度假村這邊也有自己的餐廳，也是唯一一間，有供應入住當晚的晚餐和隔日的早餐。

▲泰國北碧絕美水上屋。（圖／Mc on the Go提供）

▲度假村提供的Buffet。

但也有網友提及，由於小間的South the Scene是由一間大水上屋隔成兩間而成，因此在隔音上尚有欠缺，有可能會聽到隔壁間較大的聲音，如果對這點比較要求的朋友可能就要考慮多花點錢住大間的Escape North房型了。

Z9 Resort, Kanchanaburi
地址: 71250 Si Sawat, Kanchanaburi, Thailand
電話: +66(0)63-239-4459
官網: https://z9resorts.com/
官方facebook: https://www.facebook.com/Z9Resort/

關鍵字： 水上屋 Z9 Resort 度假旅館 北碧 泰國 住宿 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

奴才吃個麵壓力山大！ 萌喵翻肚眼神死盯：拿來喔

推薦閱讀

長灘島封島後各國重環保！普吉島推「無泡沫、無塑膠」新措施

曼谷這3間711就可以退稅！泰國增臨時退稅服務處到明年3月

12月跨年遊泰國！瘋曼谷「Klook客路套票」遊湄南河、看煙火一次齊全

連兩年獲曼谷米其林必比登推薦　泰國家常菜餐廳baan插旗台北

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

萌！高雄史努比路跑報名開始

伯朗大道「油菜花海」療癒綻放！

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

朝聖微風南山47樓高空牛排館

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

超療癒！全台9大幾米打卡景點

小琉球民宿頂級VILLA南洋風情

彰化廢墟老屋變身文青咖啡館

熱門行程

最新新聞更多

超療癒！全台9大幾米打卡景點

泰國絕美水上屋！窗外一望無際湖景

彰化廢墟老屋變身文青咖啡館

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

道地避風塘漁家料理在台北

朝聖微風南山47樓高空牛排館

伯朗大道「油菜花海」療癒綻放！

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366