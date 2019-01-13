泰國絕美水上屋！窗外就是一望無際湖景　還可划獨木舟

▲泰國北碧Z9 Resort水上屋。（圖／Mc on the Go提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

位於東南亞的泰國，一直是台灣人的旅遊熱門地之一，也是許多大學生畢業旅行常去的地方，在曼谷西北方的北碧府，主要屬於高原地形，且多森林、河流，多處自然美景，也是泰國熱門的觀光景點。

▲北碧的自然景色也是當地的觀光特色。

在北碧府則有一處絕美的水上屋，是2018年才開幕的Z9 Resort。從還沒開始營業就在網路上受到很大的關注，除了週邊湖光山色超美之外，連水上屋本身也非常有設計感，不過這裡並不在北碧市區，周圍也沒有太多的商店和餐廳，這點是要注意的地方。

▲Z9 Resort水上屋。

Z9 Resort水上屋分成兩種房型，較小間的South the Scene和較大間的Escape North，小間的普通一個晚上就要4800泰銖，而Escape North則是6600泰銖，假日一晚更會漲到超過8000元，想要體驗水上屋風情也是需要衡量一下荷包啊。

▲水上屋能體驗到不同的度假風情。

拉開窗簾，落地窗看出去是一望無際的湖景，如果在起床後，坐在湖邊的陽台吃早餐或是喝杯咖啡，也是一件讓人非常嚮往的事呢。房內走的是簡約風的裝潢，但電視、冷氣和衛浴也都沒少。特別的是，這邊還備有獨木舟，只要入住就能免費使用。

▲躺在床上就能看見湖光山色。

▲住宿還能使用獨木舟。

吃飯也不需要煩惱？度假村這邊也有自己的餐廳，也是唯一一間，有供應入住當晚的晚餐和隔日的早餐。

▲度假村提供的Buffet。

但也有網友提及，由於小間的South the Scene是由一間大水上屋隔成兩間而成，因此在隔音上尚有欠缺，有可能會聽到隔壁間較大的聲音，如果對這點比較要求的朋友可能就要考慮多花點錢住大間的Escape North房型了。

Z9 Resort, Kanchanaburi

地址: 71250 Si Sawat, Kanchanaburi, Thailand

電話: +66(0)63-239-4459

官網: https://z9resorts.com/

官方facebook: https://www.facebook.com/Z9Resort/