ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

越南雙海景天堂一次朝聖！下龍灣、富國島內行玩法

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網　圖／盈達旅遊提供

想在冷冷的冬天到溫暖的淨土度假，享受愜意的海洋風光，東南亞的越南是不錯的選擇，尤其下龍灣、富國島，都是近年來大受觀光客歡迎的度假勝地，由於11月至隔年4月是乾季，恰好是造訪這些景點的最佳時機。如夢似幻的海上時光，將帶給你最難忘的旅遊回憶！

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲世界自然遺產下龍灣擁有山水畫般的風景。（圖／盈達旅遊提供）

如果你喜歡中國的桂林，一定也會愛上有「海上桂林」之稱的世界自然遺產─下龍灣！下龍灣為喀斯特地形，擁有碧綠色的海水，上千座長了綠色頭髮的小島，讓人彷彿置身奇幻的海上島嶼森林中，隨時都有令人驚喜的嶄新發現，像是世外桃源般的神秘洞穴「天外天」、下龍灣規模最大的鐘乳石洞「驚訝洞」，都等著你一一探索。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲天堂華儷號(Paradise Luxury)是下龍灣五星天堂集團旗下品牌。（圖／盈達旅遊提供）

最能澈底遊覽下龍灣海上風光的方式，不外乎是搭船朝聖這裡，不想踩地雷，推薦選擇擁有私人碼頭、可在候船室享用MINI BAR的下龍灣頂級5星船隊「天堂集團」。天堂集團旗下的「華儷號」(Paradise Luxury)，獨特的木造船身散發出濃濃的復古風情，船上的自助午餐提供越式、西式的經典美味。光害極少的下龍灣也是觀星的好地方，晚上，懶懶的躺在船上的露天甲板，抬頭就能看見滿天星空，陣陣吹拂的微風超療癒！

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲▼與女皇雙層纜車、太陽之眼摩天輪一起離開地球表面，360度欣賞下龍灣風光。（圖／盈達旅遊提供）
▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）

下龍灣還有2項特別的設施，讓你的下龍灣旅遊回憶不只侷限於海上！世界最高的太陽之眼摩天輪、女皇雙層纜車都在下龍灣，搭乘這些設施時，下龍灣的遼闊將零死角呈現在你眼前，跟著太陽之眼摩天輪、女皇雙層纜車離開地球表面時，海上的島嶼及房屋變得像是模型一樣迷你可愛，海天一色的好風光盡收眼底。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲來富國島潛水吧！（圖／盈達旅遊提供）

越南另一個夢幻的度假勝地富國島，擁有十分豐富的山水景致，保存良好的環境覆蓋著密密麻麻的森林，還有豐富的動植物，尤其富國島的水底世界更是精彩，當你潛入湛藍的海水中，會發現這裡淺淺的海床對小孩和浮潛初學者十分友善，而珊瑚礁和豐富的魚群、海星、海膽形成了五彩繽紛的海底世界，魚多人少的生態環境也讓這裡成為浮潛客的最愛。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲世界最長的海上纜車，載你觀賞富國島唯美的海岸線。（圖／盈達旅遊提供）

欣賞大自然在富國島這塊天然畫布上的創作的最好方法，就是搭纜車賞海景！富國島的跨海纜車是世界上最長的海上纜車，搭纜車時，可將富國島生機盎然的綠意、清澈療癒的海灣景致一次收藏。另外，這條海上纜車的路線將通往另一座島嶼，還能在旅程中順便來趟跳島之旅，體驗最多彩多姿的富國島之美。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲夕陽西下，諾富特度假村更加唯美夢幻。（圖／盈達旅遊提供）

想擁有私人海灘不是夢！位在細白沙灘上的富國島諾富特度假村，展現了熱帶花園風、自然海洋風，住進這裡，每間客房都享有天然海景，還可以隨時隨地走出房間，踩在軟軟的沙灘上玩水。這裡的海灘也是賞日落的絕佳地點，傍晚，夕陽就懸在海面上，沒有任何遮蔽物會擋住你的視野，沙灘、海水、天空…整個世界彷彿都被染成了橘金色，如此夢幻的場景，也是這裡受到廣大網友歡迎的原因之一。

推薦行程：
＊ 早鳥優惠：2人同行，1/31前報名2、3月份出發行程，第2人最高省4千
▲越式幸福 華儷VILLA．海洋富國 太陽集團雙纜車七日►►►

更多資訊：
盈達旅遊
電話：02-7728-7717

關鍵字： 越南 富國島 海景 下龍灣 度假 摩天輪 七逗 盈達旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

高雄駁二「棧庫群」開放新景點超好拍

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

第一次就上手的湖景輕露營

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

泰國落地簽證免費延長至4月30日

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

微風南山開幕這10家「買一送一」

熱門行程

最新新聞更多

綠委提設「寵物返鄉車廂」　雙鐵回應了

台中貓貓蟲咖波實體店開幕萌翻！

高雄山中仙境「百株河津櫻」綻放！

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

阿布達比超美機場！天花板金光閃閃

2019全球最好用護照　台灣29名

太原夜市脆腸！獨門醬料不能錯過

古亭站創意炸物鹹酥雞加麻油超香

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366