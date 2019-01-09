越南雙海景天堂一次朝聖！下龍灣、富國島內行玩法

文／七逗旅遊網 圖／盈達旅遊提供

想在冷冷的冬天到溫暖的淨土度假，享受愜意的海洋風光，東南亞的越南是不錯的選擇，尤其下龍灣、富國島，都是近年來大受觀光客歡迎的度假勝地，由於11月至隔年4月是乾季，恰好是造訪這些景點的最佳時機。如夢似幻的海上時光，將帶給你最難忘的旅遊回憶！



▲世界自然遺產下龍灣擁有山水畫般的風景。（圖／盈達旅遊提供）

如果你喜歡中國的桂林，一定也會愛上有「海上桂林」之稱的世界自然遺產─下龍灣！下龍灣為喀斯特地形，擁有碧綠色的海水，上千座長了綠色頭髮的小島，讓人彷彿置身奇幻的海上島嶼森林中，隨時都有令人驚喜的嶄新發現，像是世外桃源般的神秘洞穴「天外天」、下龍灣規模最大的鐘乳石洞「驚訝洞」，都等著你一一探索。



▲天堂華儷號(Paradise Luxury)是下龍灣五星天堂集團旗下品牌。（圖／盈達旅遊提供）

最能澈底遊覽下龍灣海上風光的方式，不外乎是搭船朝聖這裡，不想踩地雷，推薦選擇擁有私人碼頭、可在候船室享用MINI BAR的下龍灣頂級5星船隊「天堂集團」。天堂集團旗下的「華儷號」(Paradise Luxury)，獨特的木造船身散發出濃濃的復古風情，船上的自助午餐提供越式、西式的經典美味。光害極少的下龍灣也是觀星的好地方，晚上，懶懶的躺在船上的露天甲板，抬頭就能看見滿天星空，陣陣吹拂的微風超療癒！



▲▼與女皇雙層纜車、太陽之眼摩天輪一起離開地球表面，360度欣賞下龍灣風光。（圖／盈達旅遊提供）





下龍灣還有2項特別的設施，讓你的下龍灣旅遊回憶不只侷限於海上！世界最高的太陽之眼摩天輪、女皇雙層纜車都在下龍灣，搭乘這些設施時，下龍灣的遼闊將零死角呈現在你眼前，跟著太陽之眼摩天輪、女皇雙層纜車離開地球表面時，海上的島嶼及房屋變得像是模型一樣迷你可愛，海天一色的好風光盡收眼底。



▲來富國島潛水吧！（圖／盈達旅遊提供）

越南另一個夢幻的度假勝地富國島，擁有十分豐富的山水景致，保存良好的環境覆蓋著密密麻麻的森林，還有豐富的動植物，尤其富國島的水底世界更是精彩，當你潛入湛藍的海水中，會發現這裡淺淺的海床對小孩和浮潛初學者十分友善，而珊瑚礁和豐富的魚群、海星、海膽形成了五彩繽紛的海底世界，魚多人少的生態環境也讓這裡成為浮潛客的最愛。



▲世界最長的海上纜車，載你觀賞富國島唯美的海岸線。（圖／盈達旅遊提供）

欣賞大自然在富國島這塊天然畫布上的創作的最好方法，就是搭纜車賞海景！富國島的跨海纜車是世界上最長的海上纜車，搭纜車時，可將富國島生機盎然的綠意、清澈療癒的海灣景致一次收藏。另外，這條海上纜車的路線將通往另一座島嶼，還能在旅程中順便來趟跳島之旅，體驗最多彩多姿的富國島之美。



▲夕陽西下，諾富特度假村更加唯美夢幻。（圖／盈達旅遊提供）

想擁有私人海灘不是夢！位在細白沙灘上的富國島諾富特度假村，展現了熱帶花園風、自然海洋風，住進這裡，每間客房都享有天然海景，還可以隨時隨地走出房間，踩在軟軟的沙灘上玩水。這裡的海灘也是賞日落的絕佳地點，傍晚，夕陽就懸在海面上，沒有任何遮蔽物會擋住你的視野，沙灘、海水、天空…整個世界彷彿都被染成了橘金色，如此夢幻的場景，也是這裡受到廣大網友歡迎的原因之一。

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