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北越旅遊6天5夜最強攻略！河內、下龍灣玩透透

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▲北越旅遊最強攻略。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／前進東南亞

旅行中最有意思的事情就是做攻略。未曾到達過的遠方通過照片、網路、遊客傳記、網路點評的方式獲得大致的枝幹，而真正的到達了目的地就是精神的舒展和人生的充盈了，關於北越，我想這是最強的攻略了，假設你的假期是一個禮拜，那麼我們就來個六天的北越之旅吧！

第一天：達到越南河內，入住當地酒店，建議居住在胡志明紀念館、河內歌劇院、或者河內文廟附近（建議入住：M-思博特咖啡加迷你旅館）。

▲北越旅遊最強攻略。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胡志明紀念館是旅客必去之地。（圖／wiki）

第二天：胡志明紀念館——還劍湖——河內文廟——河內歌劇院（每個景點大約觀賞1-2小時足矣，在文廟等地建議跟當地旅行團，也可以免費旁聽其他旅行團的導遊講解）。

▲北越旅遊最強攻略。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲若要去京那巴魯國家公園，建議前三、四個月預定半山腰的酒店。（圖／wiki）

第三天：京那巴魯國家公園（建議提前三、四個月預定半山腰的酒店，如果要爬山需帶著雨衣、手電筒、登山鞋等裝備）。

▲北越旅遊最強攻略。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北越隨手一拍都能成景象的島嶼，藍天、碧海、沙灘簡直美不勝收啊！（圖／Flickr）

第四天：1、美人魚島（北越隨手一拍都能成景象的島嶼，藍天、碧海、沙灘簡直美不勝收啊！）2、西巴丹島（世界排名前三的浮潛、潛水去處，由於六百米的海中懸崖所以被一眾潛水迷大肆追捧，但是，缺點是島上沒有酒店，不能入住）。

▲北越旅遊最強攻略。（圖／前進東南亞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲下龍灣為世界八大自然奇跡中排第二，泛舟水波之上，別有一番滋味。（圖／iha）

第五天：下龍灣（世界八大自然奇跡中排二，雨季去最為美好，時雨時晴，泛舟水波之上，別有一番滋味，還可以在夜宿在船上呦！）

第六天：天堂島（下龍灣的一處小島，由碧海、島嶼和沙灘組成一幅畫，躺在細軟的沙塘上，你就是畫中的仙人）。

從天堂島吸收了“浩然仙氣”之後，回酒店打包行李，這場旅行告一段落，繼續忙碌的生活，盤算著下次和北越的再次相遇，做完攻略，我的機票也已經送到了！出發北越！我來了下龍灣～

※本文由【前進東南亞】授權報導，未經同意禁止轉載。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 越南旅遊 亞洲旅遊 胡志明紀念館 京那巴魯國家公園 美人魚島 西巴丹島 下龍灣 天堂島 前進東南亞 越南 北越

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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