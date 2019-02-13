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單程580元飛大阪！航空推情人節促銷　曼谷來回5千有找

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▲樂桃航空提供全新票價類型。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空推出情人節優惠票價。（圖／樂桃航空提供）

記者于佳云／綜合報導

迎接2月14日西洋情人節，不管是單身狗還是有甜蜜另一半的人生勝利組，不妨送自己和對方一趟旅行，作為難忘的情人節禮物吧！針對情人節，樂桃航空和酷鳥航空分別推出日本多航點及曼谷機票促銷，最便宜單程僅580元起，此外，阿聯酋為歡慶來台5週年也推出歐洲航點優惠價，讓正規劃蜜月的新婚夫妻可以省一筆結婚基金！

樂桃航空自14日起至17日，推出三天台灣出發機票促銷，航線包含台北飛札幌、仙台、東京、大阪和沖繩及高雄飛大阪、沖繩，當中台北-大阪最低價單程台幣580元起、高雄-沖繩單程台幣780元起、台北-札幌特定航段也只要1400元起。此外，樂桃航空字6月6月28日起，往返台北與沖繩航班由原本每日2航班增班至每日3航班；台北-大阪航線將從6月29日起，由原本每日3航班增班至每日4航班，提供更便利的旅遊選擇。

▲阿聯酋。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋來台五週年推歐洲航點促銷。（圖／阿聯酋航空提供）

想趁夏天到海島國家度假，酷鳥航空也自14日起推出為期四天的情人節促銷，促銷機票為台北-曼谷兩人同行單程台幣1,999元起，經濟艙來回含稅4,338元起，商務艙來回含稅8,538元起，出發日期至6月30日止，不管是想跟另一半規劃浪漫旅程、新婚夫妻蜜月或跟好友出遊都能趁機飛一波！

除了廉價航空，2019年2月，阿聯酋航空為歡慶進駐台灣市場五周年，也特別推出優惠機票，促銷航點包含：杜拜、雅典、馬德里與慕尼黑等歐洲大城。經濟艙票價與商務艙票價分別自台幣13,555元與86,555元起，購票日期自即日起至2019年2月25日止，出發時間則自2019年2月18日至2019年11月30日止。

關鍵字： 航空動態 廉航旅遊

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