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春節連6天營業後　安和國際觀光夜市2/11-2/14連休4天

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▲安和國際觀光夜市。（圖／讀者提供）

旅遊中心／綜合報導

由興仁花園夜市團隊規劃的第三個夜市、位於新店安和路的「安和國際觀光夜市」開幕後遇到第一個春節假期，除了除夕之外，大年初一到初六都不打烊，讓大家過年也能吃喝完樂。不過，在2月11日大家的開工日開始，安和國際觀光夜市則是連休4天到2月14日，2月15日之後才會跟大家見面。

繼桃園八德興仁花園夜市、新北樹林興仁花園夜市之後，團隊再規劃出第三個夜市「安和國際觀光夜市由興仁花園夜市」，地點位於新店安和路上，臨近中和南勢角與新店安坑一帶，12月29日正式開幕。夜市有搭棚能遮雨，占地5000坪，總攤位數250攤，美食攤位占一半約125個，而百貨與娛樂攤位也占一半有250個。


▲夜市內還有海盜船等遊樂設施。(圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供)

安和國際觀光夜市交通資訊
公車：8、202、208、624、624綠、913、935、897➡柴埕里站就可以看到。
捷運：【景安站】出站搭乘202、8、橘1、897公車➡柴埕里站，【新店站】請搭乘8公車➡柴埕里站。
自行開車：國道3號，下安坑交流道，行經安康路一段右轉➡安和路一段直行至安和路二段就可以看到。
營業日：三、五、六、日
營業時間：17:00～00:00

地址：新北市新店區安和路二段135號
電話：02-8666-09930976-111-333

關鍵字： 美食情報 夜市 安和國際觀光夜市

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