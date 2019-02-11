貝果控必買！好丘2/15快閃高雄漢神百貨本館　只有4天



▲好丘高雄快閃在漢神百貨本館，獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果。(取自好丘粉絲頁)



記者黃士原／台北報導

高雄喜歡吃貝果的朋友看過來！好丘即將快閃高雄，地點就在漢神百貨本館的的B3，時間只有2月15日至2月18日這4天。這次好丘到高雄快閃則是帶來了獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果。

除了獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果之外，好丘高雄快閃櫃還販售原味、經典乳酪、地瓜乳酪、桂花紫薯季等17款口味的貝果，其中有6款是有限定時間開賣，以現場公告為主。





▲桂花紫薯口味貝果。（圖／記者黃士原攝）

對於好丘快閃高，有粉絲說「我等好久了，冷凍庫要清空裝貝果了」，也有網友說「終於來了，但是時間無法去啊⋯⋯快點來設店面啊啊啊」，很多網友則是tag好友相約一起去買。

在台北擁有4家門市的好丘貝果在去(2018)年9月14日在台中設立永久店，地點就在台中新光三越中港店，好丘台中店除了人氣貝果全系列登場，還推出11款台中限定的厚醬貝果，這11款厚醬貝果是好丘主廚選用上好的在地物產，融合奶油乳酪調配成完美抹醬比例，消費者可自由選擇「原味貝果」或全新研發竹炭口味「黑皮貝果」，搭配喜歡的抹醬口味。這11款口味分別是柑橘巧克力、野莓優格、鳳梨百香、焦糖洋蔥、蔗香芭樂、絕代雙椒、元氣薯泥、玫瑰荔枝、蜜糖堅果、煎茶白露、法式黃金酥。

好丘漢神百貨本館快閃櫃

地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3