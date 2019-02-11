ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

貝果控必買！好丘2/15快閃高雄漢神百貨本館　只有4天

ETtoday餓勢力

▲只有4天　好丘高雄快閃在漢神百貨本館，獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果。(取自好丘粉絲頁)
▲好丘高雄快閃在漢神百貨本館，獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果。(取自好丘粉絲頁)

記者黃士原／台北報導

高雄喜歡吃貝果的朋友看過來！好丘即將快閃高雄，地點就在漢神百貨本館的的B3，時間只有2月15日至2月18日這4天。這次好丘到高雄快閃則是帶來了獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果。

除了獨家限定「濃情玫瑰」厚醬貝果之外，好丘高雄快閃櫃還販售原味、經典乳酪、地瓜乳酪、桂花紫薯季等17款口味的貝果，其中有6款是有限定時間開賣，以現場公告為主。


▲桂花紫薯口味貝果。（圖／記者黃士原攝）

對於好丘快閃高，有粉絲說「我等好久了，冷凍庫要清空裝貝果了」，也有網友說「終於來了，但是時間無法去啊⋯⋯快點來設店面啊啊啊」，很多網友則是tag好友相約一起去買。

在台北擁有4家門市的好丘貝果在去(2018)年9月14日在台中設立永久店，地點就在台中新光三越中港店，好丘台中店除了人氣貝果全系列登場，還推出11款台中限定的厚醬貝果，這11款厚醬貝果是好丘主廚選用上好的在地物產，融合奶油乳酪調配成完美抹醬比例，消費者可自由選擇「原味貝果」或全新研發竹炭口味「黑皮貝果」，搭配喜歡的抹醬口味。這11款口味分別是柑橘巧克力、野莓優格、鳳梨百香、焦糖洋蔥、蔗香芭樂、絕代雙椒、元氣薯泥、玫瑰荔枝、蜜糖堅果、煎茶白露、法式黃金酥。

好丘漢神百貨本館快閃櫃
地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3

關鍵字： 美食情報 好丘 貝果.

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

泡湯也要吃美食　礁溪觀光客必訪的8家人氣料理！

24小時都吃得到！彰化必吃美食爌肉飯懶人包

春節到台北當吃貨　朝聖米其林推介的8家牛肉麵

鴨肉握壽司吃過就會想念它！宜蘭市區必吃的10家美食

豪邁放手吃吧！這5家手抓海鮮餐廳讓你吃得過癮

台中三井OUTLET血拼　這7家餐廳適合全家大小一起吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本傳說中5大情侶分手禁地

全台最美便利商店！木屋碎石子步道

嘉義超懷舊古董餐廳　宛如博物館

高雄還有這9個好吃好玩的夜市

不只老街！淡水6景點一日遊攻略

桃園6大新開景點

新竹在地人推薦5家必吃肉圓特輯

六福皇宮五星飯店傢俱福袋僅1.2萬

桃園火車站二個美食天堂懶人包

北中南15間2018新開幕飯店特搜

熱門行程

最新新聞更多

免費約會點！水中耶誕樹浪漫到2/24

台灣すき家桃園春日店2/12開幕

2萬朵向日葵免費開放摘採

六福皇宮出清　15萬寢具1折就能買

安和國際觀光夜市2/11-2/14連..

快速理賠華航受困旅客　15家產險總動..

巨無霸放大版Pocky彩虹包裝

虎航4/2直飛長灘島「單程799起」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366