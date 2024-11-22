2025風格旅遊趨勢調查！國旅「台北」最夯　福森號奪最想搭列車

▲民眾現在的旅遊偏好更偏向永續、主題明確方式。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2025年即將到來，你對於明年的旅遊計劃有哪些想像呢？雄獅集團欣傳媒公布《2025年風格旅遊趨勢大調查-海陸空移動旅遊新風潮》，國旅以「台北市」最夯，而福森號則獲選最想搭的列車；此外，調查也發現分眾式的主題旅遊、以低碳、永續方式安排旅行，並使用AI技術提升旅程中便利性，都成為未來趨勢。本周末於松菸也有第二屆「風格旅遊節」，設有異國市集、風味美食、公車走讀活動。

▲雄獅集團總經理單葑發布2025風格旅遊大調查。（圖／雄獅集團提供）

▲雄獅集團風格旅遊節本周末在松菸登場，找來多位風格旅人進行演出、規劃走讀行程。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅集團總經理單葑表示，目前觀察到民眾的旅遊偏好朝向更明確的興趣分眾走向為主，如美食、建築、攝影或藝術，並想要和有相同興趣的同好，或該領域的名人、專家一起去旅行。雄獅旅遊也開始規劃「風格旅人」或「達人帶路」主題行程，如之前與擁有60萬追蹤的YouTuber合作，每人要價20萬的團體行程一推出就秒殺，因此看好主題旅遊成長空間，預估有2位數成長。

根據最新公布的《2025年風格旅遊趨勢大調查-海陸空移動旅遊新風潮》來看，單葑指出旅人也開始重視「永續旅遊」，例如產地到餐桌的碳足跡，或安排行程時會選擇搭乘低碳大眾交通工具移動；現在最夯的AI技術也大幅提升旅途的便利性，從旅客出國最需要的AI功能調查發現，最需要的是AI即時翻譯、AI旅遊規劃師和AI客服。

▲阿里山福森號列車。（圖／記者彭懷玉攝）

國旅方面，最熱門城市仍是台北居冠，而近年台鐵與雄獅旅遊攜手，重塑鐵道全新面貌，成為國內鐵道旅遊新亮點，根據調查指出，最受歡迎的為有阿里山移動美術館之稱的「福森號」，其次為美學觀光列車鳴日號／鳴日廚房，環島之星夢想號排第三。

▲公主遊輪。（圖／記者彭懷玉攝）

海外旅遊方面，隨著遊輪旅遊市場逐漸回溫，在以台灣為母港前提下，旅客最想搭乘的遊輪品牌是公主遊輪，其次是挪威郵輪奮進號、第三為歌詩達郵輪。另外，最想體驗的飛航郵輪（Fly Curise），第一名為迪士尼郵輪，其次為銀海郵輪和挪威郵輪。

▲瑞士冰河列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本奢華寢台列車四季島。（圖／記者蔡玟君攝）

低碳的鐵道旅遊在海外國家早已行之有年，最受台灣旅客喜愛的海外鐵道目的地則首選瑞士冰河列車，其次為阿爾卑斯景觀列車，第三名為日本頂級寢台列車四季島。