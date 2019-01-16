神級聚餐基地！高雄30樓高空餐酒館　眺望港灣城市美景

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：每一種都想吃><

文、圖／高雄美食地圖

這個下午茶套餐太超值了！

義法創意料理還搭配百米高空景觀

If you，若你

如果是你，認為一個居高臨下的地方，該是什麼模樣？

如果是你，面對一覽無遺的高雄城市美景，會是什麼心情？

品一杯創意調酒，嚐一份義法風味料理，我要用最優雅的方式，愛我愛的高雄。

(攝影：阿雄 ／ 文字採訪：伊娃 ／ 高雄美食地圖版權所有）

◆高雄的美，不分午後或深夜

你的美好時光，也是

記得兩岸奔走的那些日子，當從飛機橢圓窗出現高雄港景觀時，那是一種”到家”的感覺，似酸若甜。時光切換了視角。悠然坐在30樓高的「若你餐酒館」裡，舉箸端杯，眺望河港日夜之美，這是一種”在家”的感覺，更多的是滿足喜悅。

南高雄三多商圈，與大遠百比麟而立的，是國泰商旅第一個自創品牌-和逸飯店HOTEL COZZI高雄中山館，就在捷運紅線三多商圈站3號出口旁。搭著高速電梯直上30樓，穿過飯店的LOBBY大廳向左進，「If you Bistro 若你餐酒館」就在這兒等著你。

▲美好餐點的最佳選配～百米高空城市美景。

創意精緻的義式法式風格美食，氣氛優雅絕倫的用餐環境，舒適的沙發與皮椅座位，調節得剛剛好的光線，難以比擬的高空景觀，聚合了這一些優點的餐酒館，實在很容易令人流連忘返。空間似乎巧妙地分成兩種氣氛。一邊是適合網美拍照的夢幻粉色調巨型垂幕布幔，另一邊是質感細膩、成熟中帶著天真氣息的中性調性。

▲水晶吊燈與超大熊熊布偶的搭配組合，是種可愛的調和。

餐酒館不是只有燈光美氣氛佳，If you的餐跟酒也都是上選精品。從開胃菜、小酌必備菜品、日光精選套餐、下午茶套餐、排餐、義大利麵、燉飯等，到霸氣驚人的”If you 招牌海鮮拼盤”都頗具水準。

飲料選項也是豐富，除了無酒精類雞尾酒與經典特調飲品之外，特別在酒類，除了調酒和紅白酒，還親身試過所有酒之後才進口的這麼多非常特別的各國精釀啤酒，簡直是進口啤酒展示會，光看就很過癮。

◆ 悠悠下午茶 漫漫好時光

若你餐酒館的下午茶時段從14:00開始到17:00，每人低消只要一杯飲品。趕緊先來些下午茶單點解解饞。

▲擺盤甚美的季節風冰淇淋水果杯子鬆餅，280元。

▲杯子鬆餅裡裝滿了切成丁口的水果粒，奇異果、水蜜桃、火龍果、草莓、梨等當季新鮮水果，附的配醬是冰涼甜香的冰淇淋。

▲放心大膽地把冰淇淋倒上，讓水果丁丁們都被緊緊包覆住，它們可是非常搭的。

▲珍珠奶奶煮的鮮奶茶，名字實在很可愛。180元。

波霸珍珠、鮮奶、台灣日月潭頂級紅茶層疊，像是一個宇宙裡的的三個水平星球，視覺很迷人。不只拍照好看，喝起來茶香明顯、奶香濃，珍珠也是QQQ的，這款奶茶相信男生女生都會愛。再來一杯特別推薦給咱們女孩子的吧！

▲巧克力可可餅乾鮮奶茶，160元。縮口的低矮杯身，造型很可愛，搭配的鮮奶油、整顆新鮮草莓、經典的OREO巧克力餅乾等，讓整杯鮮奶茶像朵花兒似的繽紛燦爛。

◆ 特色調酒灌不醉 但不保證不心碎

既是餐酒館，酒單自然不會太短。節制、放縱、迷惘、醉人等特色調酒要不輪番上一杯吧？！都各有其特色呢，酒單上還寫著”如果有特別想喝什麼，請找調酒師吧！”

▲手工慢熬招牌水果茶

◆ 下午茶套餐超澎派 自由搭配選擇很厲害

可愛的名字又來囉。您好今天想吃什麼下午茶套餐，350元。

怎麼選怎麼配呢？第一步，先選一種自己喜歡的麵包，有牛奶白吐司、佛卡夏麵包、潛艇堡三種。第二步，選希望搭配的醬與蛋。醬有美乃滋、千島醬、番茄莎莎醬、蜂蜜芥末醬、和風柚子醬等五種；蛋則有太陽蛋跟西式炒蛋二擇一。

然後呢？第三步選主菜。主菜有什麼呢，可多了，共有六種。德國起司香腸、帕馬火腿、切片雞肉、燻鮭魚+蝦蝦、炭烤牛肉，也有貼心準備蛋奶素的素火腿喔。最後第四步選飲料。美式咖啡、原味拿鐵、英式伯爵紅茶、梅子桂香綠茶，感覺也都很搭下午茶。

▲這一套選配的組合是：牛奶白吐司＋番茄莎莎醬＋西式炒蛋＋炭烤牛肉。

▲斷面秀的展示是一定要的，只不過實在大到快拿不住了。

▲另外這一套選配的是：潛艇堡＋千島醬＋太陽蛋＋燻鮭魚＋蝦蝦。

▲下午茶套餐裡都有隨附季節沙拉、薯條、雞米花、跟培根捲喔，部份菜色可能會視狀況微調，例如今天的雞米花就換成了雞翅。

整體來說這樣的份量實在是滿驚人的多，姊妹們要是約吃這樣一份下午茶，可以合點一份再加杯低銷飲料即可，可能會一路飽到晚餐消夜都吃不下。

▲蝦與燻鮭魚的量很夠喔，再配點洋蔥，吃起來非常清爽。

坐擁絕美景緻的「若你餐酒館」，不論日與夜，都已經為你的美好時光，準備完美，你還在等誰？

若你餐酒館 If you Bistro

地址：高雄市前鎮區中山二路260號30樓

電話：07-536-8388

營業時間：周一至周日12:00～02:00 (17:00～18:00為休息時間)

消費方式：午茶時段14:00～17:00 每人低銷150元

晚餐時段18:00～22:00 每人低銷500元

酒吧時段22:00～02:00 每人低銷250元如遇特殊節日消費方式會依活動詳情更動

均酌收10%服務費

消費金額滿1,000元可使用信用卡結帳

目前尚無配合特約停車場故無法消費折抵

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身心健康，喝酒不開車。