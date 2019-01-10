高雄「和牛三吃」深夜食堂！蓋飯、爐烤、握壽司平價美味

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點評：聽到和牛就馬上動心了！

文、圖／高雄美食地圖

日本A5等級和牛日式料理輕鬆吃 獨家創意菜品更是令人驚艷

(攝影：阿雄 ／ 文字採訪：伊娃 ／ 高雄美食地圖版權所有）

或許是菜色豐富多元且氣氛歡樂輕鬆，日式居酒屋一直是很受歡迎的餐廳型態。「番太郎日式居酒屋」以平價消費優質食材搶攻市場，並且主打日本A5等級和牛日式料理，十分吸睛。





▲濃濃日式居酒屋風格的「番太郎」，店門口的小燈籠歡迎著大家！





▲進入店內狹長空間，區分為廚房與四人席座位區各半，可以清楚看到廚房作業。

▲上到二樓則是適合四到八人左右聚餐的座位，也有可容納15人左右的包廂空間適合團體使用。

◆ 日本A5和牛超平價吃不怕 精緻日料美食樣樣好點很大

外面吃一口就貴森森的日本和牛，來番太郎可以放心點輕鬆吃。因為在這裡吃和牛，就像在外面吃一般的牛肉似的。譬如說和牛爐烤360元、和牛蓋飯210元，還有和牛握壽司140元，實在是平價得驚人，多過癮啊！

日本和牛一直是廣大牛迷們心目中的神級逸品，它的魅力在於那入口即化的軟嫩肉質，以及獨特濃郁的香氣，深深擄獲老饕們的心。就不提日本對和牛有多麼講（ㄍㄨㄟ）究（ㄇㄠˊ）了。但”A5″是啥意思？這是指和牛的”級數”，依照和牛的脂肪量、色澤、紋理、脂肪、肉質等各個項目，先區分為A、B、C三級，每級再細分1到5分，所以最低的C1到最高的A5總共就15坎的意思，那麼所以”A5″指的就是好吃(貴)到快升天的最〜高〜級〜

◆ 想多熟就多熟 和牛爐烤口感美味自己掌握





▲番太郎第一推薦「和牛爐烤」，附上可愛的小烤爐讓你自己DIY。

日本和牛講究入口溫度，用爐烤方式享用甚好，烤好直送自己嘴巴，雪花油脂釋放出無比香甜，美食無秒差。番太郎用的是近江姬和牛，是日本皇室指定御用的頂級夢幻和牛，肉質細膩，霜降豐富，油花柔潤，非常非常頂級。(和牛產地也會依照進貨狀況微調，點餐前可先詢問店員）自己烤除了熟度可以掌握之外，其實也很有樂趣。對了，有個非常重要的秘密武器。它就是〜昆布鹽。這個鹹中帶甜的昆布鹽，配著輕炙過的和牛薄片一起入口，竟有一種美妙的協調口感。（嗯，其實單獨吃昆布鹽也好好吃喔，配酒也很搭呢。）

◆ 日本和牛料理百搭滋味佳 蓋飯握壽司兩相宜

▲有著滿滿和牛肉片與均衡配菜的和牛蓋飯，價值實在太實惠，用上A5等級和牛來做蓋飯，竟然只賣210元。





▲肉片稍有厚度，能吃出和牛的口感與肉香。

淋上獨門醬汁的Ｑ彈米飯，拌著軟嫩香甜的牛脂油花，與濃郁的生蛋黃，甚是完美。

▲和牛握壽司也很值得品嘗，稍微炙燒過香氣迷人，厚度夠吃起來也很過癮，搭配酸甜醋飯，上頭還點了些許紅色的蝦卵與黃色的蛋黃粉提味，會在嘴裡劈哩啪啦的脆著口喔。

◆ 秋鮭返鄉＋招牌F4＋番茄豚肉串 創意菜一道道變出來





▲這一道稱作「秋鮭返鄉」，名字很詩意，菜品倒很新穎有趣，每份160元。

在微烤過的吐司片裡，夾入壽司醋飯、炙燒鮭魚片與些許多美乃滋，這樣創意的變化讓整個味覺十分調和，像是壽司跟吐司談戀愛，戀愛的滋味總是那麼酸甜夠味。

▲番太郎的菜品都很有創意。畫面中那四串一盤的是「招牌番太郎F4」，兩串一盤的的是「番茄豚肉串」，都是充滿變化的料理。

F4實不負其名。以軟嫩帶皮的雞腿肉為底，創造出4種不同口味，包括泡菜口味、龍蝦沙拉口味、明太子口味，以及美乃滋上鋪了五島香鬆的，每一串都各有特色。（每份4支270元）另外那兩串小可愛〜番茄豚肉串，是我的心頭好。聖女小番茄用培根肉片包捲住，加上特製醬汁後去烤，肉肉脆口番茄酸甜解膩，它們倆怎麼那麼搭呀〜（每串2份130元）

◆ 經典菜品也備受歡迎 干貝小龍蝦牡蠣生魚片皆是上選





▲北海道烤干貝，每份4顆200元。

選用生食等級的超大干貝，4大顆，微微炙燒，肉質無比軟嫩，口感鮮美又甘甜，加上墨魚卵、鮭魚卵，配些秋葵，點少許濃郁甜味醬汁提味。





▲招牌綜合生魚片，每份8片290元。

居酒屋必點的生魚片，肉片厚實新鮮甘甜，有鮭魚、鮪魚、旗魚、海鱺等不同魚種，也會依照食材進貨狀況微調。





▲川燙牡蠣，每份250元。

超大顆的新鮮牡蠣太驚人！顆顆飽滿水潤，透著閃亮光澤，肥大而又細嫩，口口清甜滑嫩，令人吃完倍感活力十足。如果想變化一下口感，或是不太敢吃生的，也可以放上和牛烤爐再煎煎。

▲焗烤小龍蝦，350元。

嚴選台灣道地的小龍蝦，肉質紮實，肥厚飽滿，表面鋪滿濃郁的起司，焗烤過後正好把小龍蝦的鮮美滋味緊緊覆鎖著，吃起來更加香甜。

▲來居酒屋總會喝點小酒，喝點小酒就要配這款嘴對味的下酒菜。炸得酥脆的辛味一口蟹，帶點辛辣，吃起來卡滋卡滋，涮嘴又夠味，是下酒菜首選。每份140元。

◆ 創意菜品再加碼 獨家限定烤鳳梨

▲這道烤鳳梨實在有夠特別的，將新鮮鳳梨加上特製甜醬汁直接拿來烤。軟中帶脆的口感，酸中帶甜的滋味，真心推薦值得嚐鮮。每份90元。

▲秋冬限定日式關東煮。

日式關東煮湯頭鮮甜，有干貝燒、竹輪等多種豐富的日式食材，搭配玉米、白蘿蔔等蔬果入煮，份量剛剛好。（每份130元）

◆來些點心吧！

雙色甜心丸共有地瓜和芋頭兩種，有包餡料，QQ彈牙口感會讓人越嚼越香甜；現烤的日式白玉則是圓圓小小的日式麻糬，搭配花生粉、煉乳，軟糯又有咬勁；最後則是被歸類在炸物但其實根本是甜點的黑糖口味煉乳小饅頭。

▲烤日式白玉、煉乳小饅頭、甜心丸，用這三款甜點為番太郎的美食饗宴畫下完美甜蜜的句點。

番太郎日式居酒屋

地址：高雄市苓雅區林森二路112號

電話：07-335-0325

營業時間：18:00-02:00（週一公休）

