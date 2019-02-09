想發呆整天就來這！宜蘭必去5間絕美海景咖啡館　蔚藍海岸好療癒

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有些人的休假，喜歡挑上一個景色宜人的咖啡館，在這裡邊享用咖啡邊賞景。擁有無邊際蔚藍海景的宜蘭縣內，就有5間海景咖啡，讓旅人能舒服地找個位子坐下，一邊享用餐點，邊看著眼前的藍色海景發呆放空，悠閒地度過假日時光。

▲宜蘭灆咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

頭城 灆咖啡（大坑觀景台）

位於宜蘭頭城大坑觀景台的「灆咖啡」，因為與大海為臨，擁有無邊際藍色窗景，坐在室內，點上一杯咖啡、點心，就能在這裡看海放空，悠閒的慢步調，使這裡成為頭城最受歡迎的海景咖啡廳之一。

▲從灆咖啡可以看到大片海景。（圖／記者蔡玟君攝）

灆咖啡主要用餐空間為2層樓，餐經運用大面玻璃將窗外景色自然融入，利用坐擁海景第一排的優勢，讓客人可以坐在舒適的室內享受冷氣吹拂，點上一杯咖啡、點心，就能和三五好友在這裡聊一個下午，當天氣好時，還能遠眺龜山島樣貌。到冬天來臨時，餐廳外的海灘就會成為私房衝浪景點，喜歡衝浪的人可別錯過。

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑里協天路636巷36-2號

▲地中海CASA（圖／翻攝自地中海CASA粉絲專頁）

蘇澳 地中海CASA

「地中海CASA」位於南方澳，附近就是情人灣，最大特色就是建築以藍白色為主視覺，宛如來到希臘般，透過玻璃窗望去，彷彿與太平洋海岸線融為一景，可以享受無敵海景，享用咖啡之餘觀賞日出黃昏之美，讓旅客一次達成想邊喝咖啡邊看海景的夢想。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路94號

▲宜蘭海洋20M海景咖啡。（圖／翻攝自海洋20M臉書專頁）

▲宜蘭海洋20M海景咖啡可看到內埤灣。（圖／翻攝自海洋20M臉書專頁）

蘇澳 海洋20M海景咖啡館

同樣位於南方澳的「海洋20M海景咖啡館」，同樣以藍白希臘風為咖啡館建築主視覺，海洋20M海景咖啡坐擁海景第一排絕美風光，坐在咖啡館內，從頂樓看去，眼前就是內埤灣海岸，一邊品啜咖啡、享用餐點，邊看蔚藍海水不斷向著岸邊拍打，好不愜意，也讓這裡成為許多人看海放空的療癒地點。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路108號

▲A-maze兔子迷宮景觀餐廳（圖／取自A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳臉書專頁）

員山 A-maze兔子迷宮

A-maze兔子迷宮景觀餐廳位於員山鄉熱門景點枕頭山上，擁有枕頭山最開闊的視野，店家更精心打造許多造景和藝術裝置、步道，結合夜晚燈光效果，讓整座園區氣氛浪漫怡人。店家更設置一整排面向蘭陽平原的觀景座席區，從這裡可遠眺幾乎宜蘭所有城鄉，甚至能遠眺龜山島，旅客在這裡還能欣賞華燈初上的美麗夜景，讓這邊成為宜蘭熱門去處。

此外，餐廳更打造全台首座「彩虹透明天空步道」，橋面全以玻璃鋪成、向外延伸，讓旅客像是踏著彩虹走在空中，在完全無遮蔽的遼闊視野下，欣賞蘭陽平原。

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

▲宜蘭橘子咖啡（圖／取自橘子咖啡臉書專頁）

員山 橘子咖啡

員山鄉另一個大推的景觀餐廳就是「橘子咖啡」，餐廳分為室內與室外用餐區，從這裡同樣能俯瞰寬廣的蘭陽平原，白天更能遠眺龜山島；當夜晚來臨時，180度的蘭陽平原萬家燈火更像是地上的繁星，讓人驚嘆。

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號3樓