吃過了嗎？宜蘭礁溪美食半日遊　3大不能錯過經典小吃！

點評：餓了><

文、圖／醬廖x食被秀

剛補完班、連上六天班的感覺真是棒透了（反諷），是說先苦後甘這道理我也是懂，現在多補一天班是為了接下來的春節連假，放假大家或許可以到宜蘭走走，所以我先幫大家到宜蘭探探路（真貼心）。

這次鎖定的地區是礁溪，主要是因為剛好來礁溪推拿，因為推拿是主要的任務，所以在「吃」的上面就沒有先上網查什麼好吃的，都是到當地探險般看到啥想吃就開吃這樣，路過礁溪國小的時候我就看到國小對面一堆人不知道在排啥，找個地方停車就趕快跟著人家湊熱鬧，

這三家連在一起，分別是柯氏蔥油餅、吳記花生捲+冰淇淋、Q蛙撞奶，我就決定這三家都吃一輪（挽袖）

第一家就先吃鹹食-蔥油餅，原味蔥油餅30元、加蛋蔥油餅35元，醬可以自己加。



是說他不是煎的那種蔥油餅喔，是炸蛋蔥油餅的概念，務必要趁熱吃才不會硬！



一次買了四個然後直接在路邊先吃一個，雖然有點油，外皮吃起來鬆軟，夾層的蛋加上醬料跟整個餅超搭！鹹中有點微微的甜，還蠻好吃的，一個馬上嗑光！

吃完蔥油餅再往旁邊走來吃個甜食，花生捲+冰淇淋真的是台灣真口味！

一個40元，現磨的花生粉+兩球飽滿的冰淇淋，我知道很多人不喜歡香菜，但加了香菜真的更道地！

咬了一口，現磨的花生粉+兩球飽滿的冰淇淋，冰淇淋跟花生粉在口中溶在一塊，甜甜的、冰冰的，是很清爽的甜點！我知道很多人不喜歡香菜，但加了香菜真的更道地！

前面說過這三家連在一起我就是一起吃好吃滿，雖然我平常不是個特愛飲料的人，但到這裡似乎就是得點個一杯才不枉費。

很多種選擇，是說我有一點點選擇障礙，不想燒腦所以直接點了招牌Q蛙撞奶（粉圓+鮮奶），大杯55元～

吃完這一輪我真的已飽，從蔥油餅加蛋→花生捲+冰淇淋→黑糖粉圓鮮奶，什麼減肥的事情就明天再說吧（口是心非）。

題外話：其實這輪吃下來熱量真的有點高，所以後來罪惡感作祟，回家還是去快走自以為消耗一點熱量，我是俗辣，這輩子就是跟熱量在奮戰，人生啊為什麼我吸收這麼好，我也想要吸收不良啊（誤）。