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鉄火牛排尋找ㄓㄨ隊友！屬豬或姓ㄓㄨ2/8~2/13二人同行一人半價

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▲牛排480元起！樂軒打造平價牛排館　試營運前5天2人同行1人免費，鉄火牛排。（圖／記者黃士原攝）
▲鉄火牛排迎接金豬年，2月8日至2月13日鉄火牛排推出尋找「ㄓㄨ」隊友活動。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

位於台北市東區的鉄火牛排迎接金豬年，特別推出開春優惠，2月8日至2月13日鉄火牛排尋找「ㄓㄨ」隊友，凡屬豬、或與「ㄓㄨ」同音之姓氏、或名字中有「ㄓㄨ」字者攜伴用餐，於鉄火牛排粉絲專頁按讚，並打卡上傳「鉄火牛排豬事大吉」，即可享二人同行一人半價之優惠。

鉄火牛排定價平實，但仍選用2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、美國Prime等級、甚至澳洲和牛、北海道A4和牛等原塊牛肉，現點現切，以備長炭燒烤，鐵板裝盛保持熱度。而除了排餐主食之外，還有附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品、飲料等，而且可無限加點，大胃口的男性消費者不怕吃不飽。


▲除了排餐主食之外，還有附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品、飲料等，而且可無限加點，對大胃口的男性消費者真的是一大福音。

鉄火牛排的菜單簡單，總數只有10種可選，最便宜的是280元的雞腿排餐，而牛排主餐480元起，最貴的200克的日本A4和牛紐約客1680元，其他大多數的牛排餐都在1000元內。如果不吃牛排的話，除了雞腿排之外，還有伊比利豬排，200克480元、300克重580元。另外，鐵火牛排首創麻辣牛排，每款牛排皆可免費升級麻辣口味。附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品、飲料皆可無限續點。


▲牛肉滷肉飯。

關鍵字： 美食快訊

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