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春節最美賞櫻地！淡水天元宮三色櫻滿開　粉色天空超夢幻

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▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淡水天元宮三色櫻近滿開。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡玟君／台北報導

淡水天元宮是北台灣熱門的賞櫻景點，在春節期間，天元宮內的三色櫻已經近滿開，趁著大年初一天氣晴朗，許多民眾前往天元宮走春踏青，看粉嫩櫻花在枝頭間綻放，吸引民眾紛紛拿起手機拍照。

▲▼ 天元宮後山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天元宮已經進入櫻花季捷 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 天元宮後山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大年初一許多民眾紛紛前往走春賞櫻。（圖／記者劉亮亨攝）

每年一到櫻花季，淡水天元宮種植的台灣山櫻花、三色櫻、寒櫻、日本吉野櫻輪番綻放，美得像置身日韓賞櫻勝地。廟方指出，天元宮內約有10多株三色櫻，是第一波能欣賞到的櫻花，今年開花時間晚了近一周，目前三色櫻已近滿開。

▲▼ 天元宮後山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天元宮櫻花林 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 天元宮後山 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾搶拍天元宮櫻花 。（圖／記者劉亮亨攝）

趁著大年初一天氣晴朗，許多民眾均前往走春踏青，一大早天元宮內就湧現賞櫻人潮，一棵棵粉嫩櫻花樹將天元宮一隅染成浪漫的嫩粉色，站在粉色天空下，唯美且夢幻，不管大人小孩都紛紛站在樹下拍照留念；天元宮也指出，天元宮櫻花季的壓軸吉野櫻預計在3月中綻放，從2月至3月民眾都有美麗的櫻花海能欣賞。

賞花之餘，民眾也必須注意的是，天元宮為宗教聖地，並非一般遊樂場所，賞花同時，請發揮公德心，不要搖拉櫻花樹枝及留下垃圾，造成當地人及義工們的困擾。

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號

關鍵字： 賞櫻旅遊 賞花旅遊 淡水無極天元宮 新北市旅遊 農曆春節 春節旅遊

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