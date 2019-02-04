我要脫魯！全台24間月老廟懶人包　怎麼拜、5大禁忌一次告訴你

▲情侶示意圖。（圖／記者許力方攝）

旅遊中心／綜合報導

農曆過年期間，趁著好日子大家都會到廟裡拜拜，祈求萬事順利。除了祈求新年順利、發大財，隨著農曆年後緊接就是西洋情人節，單身的你如果想要趕快找到另一半，不妨到月老廟走一遭，向月下老人拜拜、求個好姻緣吧！《ETtoday新聞雲》整理出北、中、南、東24間月老廟清單，同時告訴你怎麼拜最好！

▲拜月老前記得先拜天公。（圖／記者李毓康攝）

想拜月老，首先有5大禁忌不能犯，包括：

1.在大殿用火點香後千萬不能用嘴吹，因為不能讓祭拜神明的香火染上人類的濁氣。

2.必須先拜天公，如果是進入城隍廟拜月老，則一定要先拜城隍爺，拜完後才拜月老。

3.拜月老不能帶傘，不然無論求什麼都會「散」。

4.拜完月老後如果廟方有提供結緣茶記得喝一杯，但記得即使茶很燙也不能吹，不然就會把緣分吹散了。

5.即使有另一半了也要常常拜月老，讓月老能記得你，並保佑你能和另一半能長長久久、幸福美滿。

▲大稻埕霞海城隍廟。（圖／記者李毓康攝）

至於拜月老帶甚麼供品拜最好，則建議可以攜帶水果、糖果等，以甜食為主，而且必須雙份，放置在神桌前即可；在拜拜時，則必須說自己的出生年月日，如果知道自己的出生時間也可以一併告知神明，以及自己的姓名、地址，還有理想類型或條件，接著筊杯，得到連續3次聖筊後，就可以拿月老前的一條紅線，並拿到月老香爐前順時鐘繞一中過爐，之後隨身攜帶即可。

▲紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

若是之後順利與理想的另一半在一起，也記得要帶著理想對象一起回到廟裡還願，同樣告知生辰八字、姓名、地址，同時記得也要再準備一份供品答謝神明。

全台24間月老廟清單（依北、中、南、東排序）

1.霞海城隍廟

地址：台北市大同區迪化街一段61號(永樂市場旁)

電話：02-2558-0346

2.台北艋舺龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號

電話：02-2302-5162

3.烘爐地南山福德宮

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

電話：02-2947-1276

4.萬里情月老廟

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙55之2號

電話：02-2498-3030

5.桃園中壢月老宮

地址：桃園市中壢區普忠路332號

電話：03-465-2307

6.新竹普天宮月老

地址：新竹市東區高峰路306巷66號

電話：03-521-5553

7.苗栗頭份福德祠月老

地址：苗栗縣頭份市中山路137-2號

電話：037-665533

8.台中樂成宮

地址：台中市東區旱溪街48號

電話：04-2211-1928

9.台中慈德慈惠堂

地址：台中市西屯區大墩19街82號

電話：04-2325-1734

10.鹿港天后宮

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

電話：04-777-9899

11.日月潭龍鳳宮月下老人祠

地址：南投縣魚池鄉中山路292號

電話：04-9285-6818

12.北港朝天宮

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

電話：05-783-2055

13.嘉義天長地久月下老人

地址：嘉義縣番路鄉觸口村1號

電話：05-259-3535

14.台南大天后宮

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

電話：06-221-1178

15.台南祀典武廟

地址：台南市中西區永福路二段229號

電話：06-220-2390

16.台南土城正統鹿耳門聖母廟

地址：台南市安南區城安路160號

電話：06-257-7547

17.台南重慶寺

地址： 台南市中西區中正路5巷2號

電話： 06-223-2628

18.台南大觀音亭祀典興濟宮

地址： 台南市北區成功路84號號

電話： 06-228-6720

19.高雄關帝廟

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

電話：07-721-8782

20.雙慈亭月老

地址：高雄市鳳山區縣口里三民路285-1號

電話：07-746-8637

21.屏東都城隍廟

地址：屏東縣屏東市南昌街12號

電話：08-732-4051

22.宜蘭縣四結福德廟

地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號

電話：03-965-0428

23.花蓮勝安宮

地址：花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠三街118號

電話：03-852-8658

24.台東天后宮

地址：台東市中華路一段222號

電話：089-310-120