別睡懶覺、這3天忌出遠門　你必知的大年初一到初九過年禁忌

▲睡覺示意圖。（圖／達志／示意圖）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假開始，歡歡喜喜過年之餘，也有許多傳統習俗禁忌仍須留意，其中以初一禁忌最多，《ETtoday東森新聞雲》整理從初一到初九的過年禁忌，不管是否相信，都可以作為參考。

大年初一

1.早餐不能吃稀飯

2不可以喊別人姓名催人起床

3.不能和在睡覺的人拜年

4.不可以煮新飯

5.不可以在早上洗澡、洗頭、洗衣服

6.出嫁的女兒不能回娘家

7.不可以拿掃把

8.不可以睡午覺或睡懶覺

9.不能吃藥

10.不能讓別人從自己口袋掏出東西

11.不可以打破碗或鏡子等玻璃、瓷器

12.禁止使用刀或殺生

▲初一初二最好不要洗衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

大年初二

1.和初一一樣，忌洗衣服

2.回娘家時，回門禮要準備雙數，不要準備單數

大年初三

1.大年初三老鼠娶親忌點燈

2.大年初三是赤狗日，傳說赤狗是熛怒之神，遇之不祥，因此不宜外出也不宜拜年

▲出遠門也要看日子。（示意圖／記者陳涵茵攝）

大年初四

大年初四忌出遠門，因為這天是所謂的「接神日」，如灶王爺、家神都會回來守護家人，加上傳說灶王爺會來查戶口，因此這一天最好不要出遠門。

大年初五

初五又稱為「破五」，這一天適合大掃除，將所有不好的窮氣都在這一天掃出去，迎來好運，許多人也會趁這一天吃餃子，俗稱「捏小人嘴」。

▲大掃除可以初五再開始（圖／pakutaso圖庫）

大年初七

由於傳說這天是所謂的「七煞日」，因此也不適合遠行。

大年初九

初九是玉皇大帝的生日，這一天最好不要曬衣服，也不要挑堆肥。



