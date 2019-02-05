別睡懶覺、這3天忌出遠門　你必知的大年初一到初九過年禁忌

▲睡覺示意圖。（圖／達志／示意圖）
旅遊中心／綜合報導
農曆春節連假開始，歡歡喜喜過年之餘，也有許多傳統習俗禁忌仍須留意，其中以初一禁忌最多，《ETtoday東森新聞雲》整理從初一到初九的過年禁忌，不管是否相信，都可以作為參考。
大年初一
1.早餐不能吃稀飯
2不可以喊別人姓名催人起床
3.不能和在睡覺的人拜年
4.不可以煮新飯
5.不可以在早上洗澡、洗頭、洗衣服
6.出嫁的女兒不能回娘家
7.不可以拿掃把
8.不可以睡午覺或睡懶覺
9.不能吃藥
10.不能讓別人從自己口袋掏出東西
11.不可以打破碗或鏡子等玻璃、瓷器
12.禁止使用刀或殺生
▲初一初二最好不要洗衣服。（圖／記者李佳蓉攝）
大年初二
1.和初一一樣，忌洗衣服
2.回娘家時，回門禮要準備雙數，不要準備單數
大年初三
1.大年初三老鼠娶親忌點燈
2.大年初三是赤狗日，傳說赤狗是熛怒之神，遇之不祥，因此不宜外出也不宜拜年
▲出遠門也要看日子。（示意圖／記者陳涵茵攝）
大年初四
大年初四忌出遠門，因為這天是所謂的「接神日」，如灶王爺、家神都會回來守護家人，加上傳說灶王爺會來查戶口，因此這一天最好不要出遠門。
大年初五
初五又稱為「破五」，這一天適合大掃除，將所有不好的窮氣都在這一天掃出去，迎來好運，許多人也會趁這一天吃餃子，俗稱「捏小人嘴」。
▲大掃除可以初五再開始（圖／pakutaso圖庫）
大年初七
由於傳說這天是所謂的「七煞日」，因此也不適合遠行。
大年初九
初九是玉皇大帝的生日，這一天最好不要曬衣服，也不要挑堆肥。