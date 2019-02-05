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別睡懶覺、這3天忌出遠門　你必知的大年初一到初九過年禁忌

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睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）

▲睡覺示意圖。（圖／達志／示意圖）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假開始，歡歡喜喜過年之餘，也有許多傳統習俗禁忌仍須留意，其中以初一禁忌最多，《ETtoday東森新聞雲》整理從初一到初九的過年禁忌，不管是否相信，都可以作為參考。

大年初一

1.早餐不能吃稀飯
2不可以喊別人姓名催人起床
3.不能和在睡覺的人拜年
4.不可以煮新飯
5.不可以在早上洗澡、洗頭、洗衣服
6.出嫁的女兒不能回娘家
7.不可以拿掃把
8.不可以睡午覺或睡懶覺
9.不能吃藥
10.不能讓別人從自己口袋掏出東西
11.不可以打破碗或鏡子等玻璃、瓷器
12.禁止使用刀或殺生

室內曬衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

▲初一初二最好不要洗衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

大年初二
1.和初一一樣，忌洗衣服
2.回娘家時，回門禮要準備雙數，不要準備單數

大年初三
1.大年初三老鼠娶親忌點燈
2.大年初三是赤狗日，傳說赤狗是熛怒之神，遇之不祥，因此不宜外出也不宜拜年

▲奧克蘭機場,紐西蘭,機場,海關,旅人,旅行,出國,行李檢查。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲出遠門也要看日子。（示意圖／記者陳涵茵攝）

大年初四
大年初四忌出遠門，因為這天是所謂的「接神日」，如灶王爺、家神都會回來守護家人，加上傳說灶王爺會來查戶口，因此這一天最好不要出遠門。

大年初五
初五又稱為「破五」，這一天適合大掃除，將所有不好的窮氣都在這一天掃出去，迎來好運，許多人也會趁這一天吃餃子，俗稱「捏小人嘴」。

垃圾，丟垃圾，清掃，大掃除，打掃，整理，清道路（圖／pakutaso圖庫）

▲大掃除可以初五再開始（圖／pakutaso圖庫）

大年初七
由於傳說這天是所謂的「七煞日」，因此也不適合遠行。

大年初九
初九是玉皇大帝的生日，這一天最好不要曬衣服，也不要挑堆肥。


 

關鍵字： 春節旅遊 禁忌 農曆春節

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