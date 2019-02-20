岡山兒島特色街景！「牛仔褲街」還有主題巴士、咖啡館

我是許傑，是個誕生於1990年的水瓶座男生，喜歡..

點評：好想去看看><

文、圖／許傑



「在兒島牛仔褲街找一件中意的牛仔褲吧！」岡山景點的官方網站上是這樣介紹著兒島。位於岡山縣的兒島不僅有美麗的瀨戶內海風光，有著壯闊的瀨戶大橋，更是日本牛仔褲的發源地。現在有台灣虎航直飛的岡山桃太郎機場，不僅票價便宜，更增添了旅客到岡山自由行的便利性。這次是我第四次來到日本岡山，岡山市區的景點如岡山城、後樂園、附近的倉敷美觀地區等等都已經去到不想再去了，忽然想到還有一個「兒島」還沒去過，於是就把兒島規劃入了行程中。

第一次到岡山自由行的時候我上網找著岡山景點，當時查到了位於兒島的「兒島牛仔褲街」深感興趣，就深入爬了一些文章。當時看了幾張照片，大街兩旁林立著各式各樣的文青店舖、街上懸掛著各式各樣的牛仔褲做裝飾，整個被日本人規劃街道的用心給深深吸引，也把兒島列入了我的旅遊清單中。而不知曾幾何時，「兒島」在我印象中也與牛仔褲劃上了等號，但我始終未去拜訪過「兒島」。







JR兒島站是通往四國的必經車站，所有等級的列車都會在此停靠，同時也會發現車站名稱後面的英文多加了：JEANS STATION 字樣。

兒島車站內的自動販賣機也包裝成牛仔褲樣貌，只能說日本人在生活細節上都非常的用心。

兒島有著名的瀨戶大橋，更是日本牛仔褲的發源地，從JR兒島車站後面的站名附註就可以知道這座城市與牛仔褲的緊密關係。

兒島車站的樓梯隱藏著一件巨大的牛仔褲圖樣。

車站內外也掛了很多關於牛仔褲的裝飾品。

剛踏出車站廣場，人行道雨遮上就掛滿了各式各樣的牛仔褲，讓人開始對於牛仔褲街有了一些期待與想像。

從JR兒島站出站後，我沿著街道的指標慢慢步行，大約15分鐘腳程看見了這一家章魚燒店，一旁則是一條巨大的牛仔褲看板，這裡就是兒島牛仔褲街的入口了。

牛仔褲看板為牛仔褲主題街入口。

入口處有用看板標示街道中的每一間店鋪名稱與位置，好方便旅客找尋自己想逛的店家。

除了牛仔褲商品外、布包、日式懷舊風格的二手衣等等都可以在這邊買到。

部分店家也會設置一些主題看板提供遊客拍照，如門口有貼TAX FREE SHOP標示的話則是有提供免稅服務的商店。





除了有牛仔褲街外，兒島也推出週日限定行駛的「牛仔褲巴士」，帶領旅客巡遊兒島景點。

走進兒島牛仔褲街，或許是平日午後來的關係，街上只有幾個零星的遊客，眼觀這一區的建築，外觀都非常的老舊，看起來是已經有些歷史的城區。

雖然建築老舊，兒島年輕的活力卻依然邁開腳步，將原本的舊商店街中的店舖加以整新開張，並邀請了許多藝術家、設計師前來等等駐店，除了有著名的牛仔褲品牌店舖，甚至還有「咖啡廳」，懷舊雜貨店等等。

兒島牛仔褲主題街中段有設置一座公共廁所及休息區給旅客使用，外觀也是特別包裝成牛仔褲的樣貌。





店舖中的商品除了牛仔褲之外，也有牛仔布包、牛仔布做的錢包、牛仔布玩偶等等，全以牛仔布為週邊製品做販售，甚至還有牛仔褲顏色的霜淇淋。





兒島牛仔褲主題街整條街約有三十間以上的店舖，聰明地打造出屬於當地的文化與特色，不僅吸引了牛仔褲迷前來朝聖，也讓國外的旅客到此能感受到不一樣的牛仔褲文化。

兒島牛仔褲街的店家每季都會設計出最新款的牛仔褲及周邊商品，除了可以現場參觀之外，店家最希望的還是客人可以選購一件喜歡的牛仔褲回家穿。





懸掛在街道上的牛仔褲形成相當獨特的街景，許多旅客都會在街上拍照留念。

兒島也屬於倉敷市的一部分，只不過與我們在網路上看見的「倉敷印象」有所不同，網路上最多人分享的就是「美觀地區」的風景，也是許多人到岡山旅遊時必訪的景點。距離市區大約二十分鐘電車車程的兒島，在瀨戶內海祭時是最熱鬧的時候，平常來到這其實就是看看海、看看自然景觀與街道。所以這次安排的兒島景點就以「鷲羽山展望台」及「兒島牛仔褲街」兩個為主，我建議「兒島半日遊」剛剛好。