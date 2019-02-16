全球規模最大的橫店影視拍攝基地　來一場穿越古今的劇情

點評：想穿穿看古裝

文、圖／台灣女孩闖大陸

《延禧攻略》《武媚娘》《美人心計》《步步驚心》《宮鎖心玉》《花千骨》《琅琊榜》《蘭陵王》《武媚娘傳奇》《羋月傳》《傾世皇妃》...上面列的那麼劇你肯定聽過或是看過，而這些劇又都是在哪裡拍攝的呢？答案是對岸浙江省的橫店影視城！

橫店影視城是全球規模最大的影視拍攝基地。始建於1996 年，現已建成廣州街、香港街、明清宮苑、秦王宮、清明上河圖、夢幻穀江南水鄉、明清民居博覽城、華夏文化園、屏岩洞府、大智禪寺、民國街、春秋園、唐宮等十餘個跨越幾千年歷史時空的影視拍攝基地。2004 年，橫店影視產業試驗區被確立為中國唯一的國家級影視產業實驗區。

我們是直接在他們的官網上面購買兩天一夜3個景點的票。第一天到橫店之後就先去酒店放行李，行李放完我們就去逛啦！首先我們逛的是清明上河圖，《花千骨》的拍攝地

我們身上都只有帶小包包，因為裡面很大，最好身上不要帶太多的東西。看看這裡，竟然是開封府耶！還有劇組的車子唷 …

我們繼續往前走……雖然是五一假期去的，但是人沒有我們預期中的那麼多，進去之後我們就問了打掃的阿姨阿姨，阿姨說前面有一個店有提供租借古裝的服務，我們就很期待的進去啦！進去了之後有很多不同顏色及不同類型的古裝一女生的服飾為主，當然裡面也會有很多和知名古裝劇同款的衣服可以挑選。最便宜的話是200塊人民幣1個人，會提供比較簡易的髮飾、假髮及一套衣服。



在挑選衣服的時候，銷售員都還挺有耐心的回答你的，而且也會有一個換衣間讓你嘗試不同風格的古裝，當然也可能是因為我們那天去的人比較少，如果人多的話可能就不太能這樣換來換去了。

看看我學姐穿的古裝是不是很有仙氣~

而我的這一套銷售員說是三生三世裡面鳳九的衣服。他們極力推薦説要長得高的女生才穿得起來XD

後面的場景就是清明上河圖的湖邊呢，有看出來嗎？我們後來就走到身後的建築物裡面拉 ~~看看是不是很美，建築風格和窗簾都做得好細緻（窗簾？

隨便閉眼一照，都很有意境唷 ~

這個是在橋上拍的三連拍，感謝學姐良好的拍照技術

然後我們就繼續往前走啦!竟然看到有一個充滿紅色簾子的涼亭，非常有意境哦~

走的路上還遇到了清明上河圖市井生活的街道

通常這裡就是古裝劇的男女主角在逛街，然後還很曖昧，很開心的樣子XD 這邊應該要來一個店小二？走了很久也應該要找個地方吃東西了吧~我們到了一個屋頂上都是倒掛的油紙傘的地方，這邊就會賣很多小吃唷~

其實如果想要仔細逛還要拍照的話，一個下午很快就過去了而且腳會很酸，後來我們就回到住的地方啦!這邊好像是一個親子房，還弄了哆啦a夢的風格。

第二天我們就坐著橫店裡面的公車到秦皇宮啦！是不是很壯觀呢？

進去的景象就是這樣

再往裡面走之後就會看到這個場景，有沒有覺得超級眼熟，這裡就是女主角在出入皇宮的時候，通常會走的路，也是《羋月傳》的拍攝地點！

再往裡面走，秦皇宮最著名的場景大家應該都看過

是不是很眼熟？每一個皇帝登基都是在這裡包含武媚娘等等！（上面的小朋友給我下來

給大家看看全景圖到底有多大呢？

裡面的場景是不是很壯觀？

往旁邊走之後會發現這一條道路，通常這就是妃子跟妃子之間在爭吵或者是走去皇宮的路上，看起來很像秦時明月麗人心男女主角在走廊上打鬧的場景。這個小天橋有沒有很熟悉，通常都是某妃子要把某妃子推下去的地方。

再往裡面走的話，會發現羋月傳跟琅琊榜的拍攝場景耶~

怎麼會有梅長蘇坐在這裡？

然後下面竟然還有小型的兵馬俑密道耶!我們看到一半結果剛好場地要關了，全部燈都關了起來，嚇得我跟學姐兩個人邊叫邊跑出去，然後還被工作人員笑XD 看看這兩個膽小鬼!

後來我們兩個人腿實在太酸了，就坐在這邊，直到夕陽，微風吹過去的感覺還是很舒服噢!

橫店影視城，兩天一夜的遊記就到這裡結束啦!祝大家這一年風調雨順~