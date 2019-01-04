見證天下第一奇山的每一刻！到黃山山上住三晚

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊提供

2018年的金質旅遊獎得獎名單已在去年12月底熱騰騰出爐，其中倍受矚目的大贏家，已連續7年獲得金質旅遊獎的鳳凰旅遊，本屆共七大行程榮獲金質旅遊獎，其中大陸行程就佔了三支，包含「金鳳凰慢遊江南7天」、「金鳳凰麗江.香格里拉.梅里雪山8天」、「金鳳凰慢遊黃山深度5天」，創下金質旅遊獎大陸區得獎最多旅行社的輝煌紀錄。





▲黃山美景彷彿彩色版的水墨畫。(圖／鳳凰旅遊提供)



▲古色古香的屯溪老街令人流連忘返。(圖／鳳凰旅遊提供)

在「金鳳凰慢遊黃山深度5天」行程中，鳳凰旅遊為你安排3大安徽地區必去景點，包含屯溪老街、世界文化遺產宏村、世界自然與文化遺產黃山，讓你不錯過任何經典。

古色古香的屯溪老街，過去因徽商來到這裡發展而興起，街上雙層磚木結構、徽派建築獨特的風韻，是這裡最大的特色。喜歡品茶的旅客，推薦到這裡嚐嚐祁紅、屯綠等優質的茶種；喜歡收藏墨寶的旅客，琳瑯滿目的「徽墨」、「歙硯」讓你滿載而歸，其他的徽派國畫、版畫、碑帖、金石、盆景、根雕，也讓文青們愛不釋手。



▲來屯溪老街，一次買齊所有口袋名單。(圖／鳳凰旅遊提供)

看過經典武俠電影《臥虎藏龍》的你，是否想朝聖電影中古色古香的場景？被喻為「中國畫裡的鄉村」的宏村，是《臥虎藏龍》的拍攝場景之一，位在黃山的山腳下。村內白壁灰瓦的房舍，充分展現徽州民居的風采，村子內許多建築都是清朝時期就存在的。而宏村中人工開鑿的水圳不僅提供了民生用水，也和徽州的民居相互輝映，成為這座純樸的鄉村中，最美的風景。



▲宏村內的水圳像是一片明鏡，映出優雅的徽式房舍。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲宏村入口處的私塾，一進門就是朱子治家格言。(圖／鳳凰旅遊提供)



▲畫面最右邊的巨石，像是從天外飛來的石頭，因此被稱為「飛來石」。這顆巨石位在黃山第二高峰光明頂。(圖／鳳凰旅遊提供)

享有「天下第一奇山」之稱的黃山，以奇松、怪石、雲海、溫泉等黃山四絕聞名，是許多人夢寐以求的景點。想登上這座奇山，雖然有纜車可以送你一程，但若要深入瞭解黃山的美，還是得一步一腳印的慢慢爬上階梯。由於這裡所有物資的進出，都只能仰賴人力運送，因此，來到這裡，你也會發現平時在電視劇才看得到的景像─一個個挑夫正肩負著各式各樣的民生用品賣力上山。為了讓旅客能輕鬆領略黃山之美，玩黃山時，鳳凰旅遊貼心安排搭乘玉屏纜車、地軌纜車、太平纜車，並請挑夫事先為你把行李給運上山。



▲唯有親自登上黃山，才能明白它的美。(圖／鳳凰旅遊提供)

當雲霧繚繞黃山間，彷彿置身縹緲的仙境中，透過迷濛的雲霧欣賞這座奇山，若隱若現的奇松、怪石，看起來更是別有一番風味，彷彿重現了典雅水墨畫的絕妙丰采。想完整欣賞黃山的前山、後山，得在當地住上幾晚才可能辦到，鳳凰旅遊首創安排在黃山上住宿3晚，其中2晚包含黃山上唯一的五星飯店(西海酒店)，1晚住宿四星白雲酒店，讓你舒適地享受黃山美好的風光。



▲黃山四絕之一的奇松。(圖／鳳凰旅遊提供)

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