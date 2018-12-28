赴大陸旅遊持續成長　五福「福迎新春」祭好禮

圖、文／五福旅遊提供

中國大陸的旅遊路線一直以來都較受35歲-65歲民眾青睞，但近年陸劇發燒，不論是「三生三世十里桃花」的重慶自然美景，還是近期風光下檔的「延禧攻略」，富麗堂皇、充滿歷史文化的紫禁城，紛紛吸引不少年輕族群前往劇中場景朝聖。





▲桂林-灕江。(圖／五福旅遊提供)



五福旅遊表示，近年在中國大陸旅遊的行程安排設計，從飯店品質的注重、全程無購物無自費、提供舒適的VIP豪華三排椅巴士，並看重現今社群力量，分享旅遊變成是常態，提供旅客免費的WiFi分享器隨時打卡分享。大陸近年旅遊硬體設備與服務品質提升不少，包含老舊景區改造、新景點開發，以及越來越多的無購物無自費行程，據交通部觀光局統計，台灣人赴大陸人數再2017年已超過390萬人次，較2016年成長近6.7%，顯示對於大陸旅遊的接受度越來越高。





▲貴州-羅平油菜花田。(圖／五福旅遊提供)



寒假春節期間不少民眾選擇帶父母遊中國感受濃濃年味，五福旅遊推出「福迎新春」系列，因應不同旅遊路線與天數規劃，包含國人喜愛的15大路線:江南、雲南、貴州、福廈、張家界、桂林、北京、黃山、哈爾濱…等。出發日期集中2/1-2/10春節期間，產品價位平均座落在2萬到4萬間，今年過年休假天數長達9天，許多旅客會選擇長天數的行程，『貴州羅平油菜花8日』、『江饗宴頂級8日』、『山東頂級8日』、『哈爾濱冰雪節8日』等，都是針對今年春節設計的遊程。





▲北京-紫禁城(故宮)。(圖／五福旅遊提供)



五福旅遊中國大陸線副總蔡孟宗表示:「春節期間前往貴州旅遊可賞羅平油菜花梯田美景，碩大無際隨風搖曳的金黃海浪，總吸引無數旅人與攝影好手前往；以及風景優美怡人的江南水鄉，漫遊西湖景區、月河古鎮、賞七里山塘，搭乘遊船體驗水鄉生活，也十分受到民眾青睞。」





▲江南-烏鎮。(圖／五福旅遊提供)

推薦行程：

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