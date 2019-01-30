安徽過年推出300多項優惠活動　初一上黃山賞曙光有紅包

點評：想去！！！

旅遊中心／綜合報導

到了過年時分，許多人在這段時間安排一段旅遊，而你想好要去哪裡遊玩了嗎？大陸安徽省於今年春節從皖南到皖北，共推出300多項免費或優惠活動，有眾多古村、古鎮的安徽，讓你出國度假時一樣有過節氣氛。

▲安徽省過年推出三百多項優惠活動。（圖／東南旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

被評選為中國十大風景名勝之一，安徽最有名的景點非「黃山」莫屬，今年春節初一時分，到黃山賞曙光、拍全家福的民眾，可以獲得新年紅包之外，還可以在黃山的太平湖欣賞水上舞龍舞獅表演，充滿新奇感受；而安徽省會合肥從一月下旬開始至2月18日為止，有一連串精彩活動，像是趕大集、賞民俗、打年貨、隨機撒紅包和福袋、賞戲曲、聽相聲、猜燈謎、寫春聯，讓民眾在這個新年有收穫滿滿；素有中國「黃梅戲鄉」之稱的安慶，民眾於各地旅遊時，當地的觀光景點門票皆能以免費或者半價優惠的方式入場，此外位於安慶市的禪源太湖也有特色活動，將有賞燈會、可以欣賞DJ表演以及各項民俗活動。

▲過年期間民眾在安徽省能夠欣賞到眾多民俗技藝表演。



有「千載詩人地」美譽的池州市，民眾造訪時可至天池景區預約當地的過年習俗活動，像是有挖冬筍、殺年豬、吃殺豬飯等少見的民俗體驗；而為中國文房四寶之鄉的宣城市，其龍川景區為這次過年，特別推出大花轎體驗，讓造訪民眾重溫古禮迎娶習俗；曾被孫中山稱為「長江巨埠，皖之中堅」的蕪湖，在大白鯨海洋公園，民眾可以觀賞民間藝人展絕活，像是有皮影戲、吹糖人、捏泥人等傳統技藝；以產糧、產茶聞名的六安更是推出5D光影秀，以現代科技重啟西遊記經典片段。



身為六朝古都南京江北門戶的滁州，盛大舉辦年貨年花節，民眾除了可以享用農產品、乾果炒貨外，還能欣賞船燈、腰鼓、廣場舞；而阜陽市的管仲老街很特別，推出坐烏篷船逛老街、欣賞猴戲、吳橋雜技等創新感受；另外素有養生之都的毫州，在當地的市體育館東廣場上，將可以看到武術、五禽戲、嗩呐等民俗技藝，或者民眾可以選擇至曹操運兵道玩迷宮小遊戲；最後是華祖庵，為祭拜知名的華陀神醫，造訪的民眾可以祈求福運以及求健康。