朝聖阿凡達取景地、全中國最大瀑布

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

你看過全球史上票房最高的電影《阿凡達》嗎？電影中迷幻動人的場景並非從歐美地區取材，而是來自只和我們相隔一條台灣海峽的中國大陸。在離你這麼近的地方，就有如此磅礡的場景，怎能不去親自看看？



▲宛若從峽谷間生長出來的的峰林景觀相當獨特。（圖／shutterstock.com提供）

位在張家界國家森林公園北邊的袁家界，就是《阿凡達》的取景地點，這裡的「乾坤柱」還改名為「哈利路亞山」，跟電影中的場景同名，高高低低的峰林層次豐富，像是異世界。「迷魂台」則是奇幻的潘朵拉星球的原型，站在觀景台上，幽深的峽谷、從峽谷中長出的峰林顯得十分特別，尤其當薄霧籠罩，這些峰林像是飄浮在空中，彷彿縹緲的仙境。



▲當陽光穿過天門洞，宛如洞中射出了光線，令人更想登上階梯，一探這個傳說中能通往天堂的景點。（圖／shutterstock.com提供）

張家界國家森林公園的天門山景區，因自然奇觀聞名，天門山主峰有一個貫穿山壁的巨大山洞─天門洞，可以透過山洞直接望見彼方的天空，當雲霧繚繞在天門洞四周，乍看彷彿是洞中噴湧出了朦朧煙霧，天門洞下方還有長長的階梯可以通到這裡，看起來是一條通往天堂的神秘通道。大膽一點的人，可以嘗試踏上天門山的玻璃空中步道，挑戰邊看玻璃地板下的世界及四周壯闊的景色，邊完成一場刺激的空中漫步。



▲中國最大瀑布─黃果樹瀑布。（圖／shutterstock.com提供）

在中國的貴州省還有一個令人大開眼界的壯觀場景─黃果樹瀑布。黃果樹瀑布是中國第一大的瀑布，高77.8公尺，寬101公尺，壯觀的模樣讓人嘆為觀止，靠近瀑布，飛墜的白色水瀑產生了巨大的聲響，瀑布下方的水霧相當夢幻，經常能在這裡看見淡淡的彩虹。



▲西江千戶苗寨密密麻麻的吊腳樓分布在山丘上，形成特別的景致。（圖／shutterstock.com提供）

山丘上長滿一棟棟灰瓦木牆吊腳樓的場景，是西江千戶苗寨獨特的樣貌。苗族人住在這裡，依山勢建造的吊腳樓多為3層樓，第1層養牲畜，第2層是人居住的地方，第3層則是糧倉。傍晚，當天色暗去，華燈初上，西江千戶苗寨點點的燈火像是一顆顆墜落到地上的小星星，十分美麗。



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