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賞花放風超愜意！台北3處河濱公園　1,400坪花海百花齊放

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▲春節河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供）

▲從高處俯瞰古亭河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

農曆新年將近，大家規劃好過年走春行程了嗎？台北的大稻埕碼頭、古亭河濱公園及觀山河濱公園在春節期間百花齊放，總計168,048盆當季草花營造高達1400多坪（4,668 m2）花海，增添年節喜慶氛圍，自即日起至3月中下旬都是最佳觀賞期，可以趁著連假好天氣到河濱賞花、騎單車或遛遛家裡的毛小孩！

▲春節河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供）

▲呼應豬年的原木豬裝置藝術。

台北市水利處配合農曆豬年到來，特別在水門右前方綠地設置3隻可愛原木福豬，在349m2的熱鬧花叢中迎接遊客到來，祝福大家新春豬事大吉、豬圓玉潤。碼頭左側則有充滿異國風情的PIER5貨櫃市集，在河岸旁愜意地賞花、喝咖啡、看夕陽，感受悠閒的城市愜意氛圍。

▲春節河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供）

▲觀山河濱公園百花齊放。

位於基隆河左岸的觀山河濱公園，以過年燃放煙火為主題進行設計，選用79,560盆顏色對比鮮明的一串紫、黃花瑪格麗特及四季秋海棠，營造面積達2,210 m2的大片花海，帶狀群植成朵朵閃耀的煙花，有著花開富貴的意涵。從這片花海步行約15分鐘，還可以到香火鼎盛的松山慈祐宮及饒河夜市，開運祈福還能吃美食。

▲春節河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供）

▲彩色花卉點綴河岸。

農曆年後不久便是西洋情人節，水利處在古亭河濱公園客家文化園區跨堤平臺下方廣場，規劃了2,109 m2的傳情花海，使用75,924盆季節草花拼成傳聲筒及愛心圖騰，展現浪漫情意。除了賞花外，客家文化園區內的跨堤平臺更是絕佳觀賞點，可以在此居高臨下俯視整片花海圖騰。此外，在古亭花海的花叢間還有長達246公尺、由738支風車打造的純白風車串，最適合拍照打卡。

▲春節河濱花海。（圖／台北市政府水利處提供）

▲看白色風車隨風旋轉十分療癒。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 春節旅遊

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