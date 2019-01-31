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現在最美！台東走春必看2大花海　波斯菊、油菜花好夢幻

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▲▼台東油菜花。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

▲台東油菜花。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假即將到來，許多人都會趁此機會規劃一趟小旅行。趁著田園休耕之際，台東的農家在田野中撒下種子，種下七彩繽紛的夢幻花海，現在已進入最美賞花時刻，趁著假日，就來台東走春賞花！

▲▼台東油菜花。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

▲台東油菜花海現在正美。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁

油菜花
台東幅員遼闊，田園眾多，在休耕時，當地農民就會撒下種子，種下油菜花，成為初春東台灣田野阡陌間的美麗風景。嫩黃色的油菜花宛如染上黃色色彩的雪般點綴綠色花莖，沿著田地望去就像是大片金色地毯般，包括台東伯朗大道兩側、193縣道上都能欣賞，看原本種植金黃稻穗的稻田上，開滿一朵朵金色油菜花，目前也進入最美欣賞時刻，在池上多處地段都能找得到。

台東二層坪水橋波斯菊花海（圖／取自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

▲台東二層坪水橋波斯菊花海（圖／取自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

二層坪水橋波斯菊花海
想要到台東想欣賞大片波斯菊，那就一定要前往「新水往上流」之稱的台東二層坪水橋！二層坪水橋是全國唯一景觀拱形水橋，紅白兩色的橋身，在青山綠水的台東風景更加明豔。在水橋一旁就能大片波斯菊花海，當地農民利用休耕時期，在農田撒上大量波斯菊種子，現在已進入最美時刻，農曆春節連假時間更是最好的賞花時間，在藍天下，廣闊的粉色地毯鋪在大地，在藍天映襯下粉得更加鮮豔。

關鍵字： 賞花旅遊 台東旅遊 春節旅遊

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