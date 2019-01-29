避人潮趁現在！桃園3處「魯冰花」初綻放　金黃花海超療癒

點評：好美的風景！！

▲桃園龍潭魯冰花花況已值得欣賞。（圖／翻攝自大北坑休閒農業區-2019戀戀魯冰花粉專，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

春臨大地，魯冰花率先綻放！全台第一處種植魯冰花的桃園龍潭區，今年魯冰花季於2月23日起開跑，僅有9天的時間，唯美花景為茶園增色許多，想避開人潮現在就可以來拍。





▲桃園市龍潭區為全台最早種植魯冰花的地區，因而又被稱作魯冰花的故鄉。

桃園市龍潭區為全台最早種植魯冰花的地區，因而又被稱作魯冰花的故鄉。今年魯冰花在大北坑休閒農業區、和窯文創園區及三和社區均有種植，一攏一攏茶樹間的金黃花朵，點綴出龍潭區期間限定的景緻。

每到冬季茶樹休養期間，魯冰花是最佳的綠肥植物，凋謝後成為滋養茶樹養分，讓人聯想起經典電影《魯冰花》，呼應花語是母愛，如同母親對子女的愛和奉獻，十分適合揪媽媽一起來賞花走春。

▲魯冰花海中還藏了茶花。

每年2月底到3月初是桃園龍潭區魯冰花花季，今年提前盛開，私房賞花景點成桃園旅遊新亮點，綿延無盡的金黃色花海，與綠色茶道相互映襯，還會發現隱身其中的「藍紫色限定款」，在陽光照耀之下，充滿無限療癒感。趁著人潮尚未湧入，民眾可以搶先欣賞魯冰花的美景。

▲金黃色花海與綠色茶道相互映襯，還會發現隱身其中的「藍紫色限定款」魯冰花。

2019戀戀魯冰花

活動日期：2月23日至3月3日（09:00-17:00）

大北坑：三水水土保持戶外教室停車場（桃園市龍潭區三水里大北坑街1998巷8號）

三和：和窯文創園區（桃園市龍潭區三和里龍新路三和段1060巷）

三水：三水社區活動中心（桃園市龍潭區三水里龍新路三水段101巷25號）

※更多詳情及花況可至大北坑休閒農業區-2019戀戀魯冰花粉專查詢