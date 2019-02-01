不只老街！淡水6景點一日遊攻略　約會、溜小孩從早玩到晚

▲淡海輕軌通車後，除了朝聖幾米候車亭，也有更多景點能更便利地探索啦！（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

旅遊中心／綜合報導

圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記

新北市淡水區以美麗的河岸、老街、夕陽和阿給小吃聞名，不過淡水好玩的可不只這些，近年開發並建設了許多新景點，無論是浪漫又文藝的「海關碼頭」，或是位在「觀潮廣場」的親子共融遊戲場，還有戀人朝聖秘境「愛心石滬」，也可以到「雲門劇場」的玻璃屋星巴克來杯咖啡、感受藝術氣息，或是到「紫藤咖啡園」感受夢幻紫色分為、欣賞老鷹盤旋天空。部落客《虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記》推薦及介紹這些景點，隨著淡海輕軌通車，可透過捷運搭配輕軌、公車轉乘，安排一趟一日輕旅行！



▲海關碼頭浪漫氛圍。



1.海關碼頭

淡水海關碼頭在去年7月重新開放，重新打造無圍籬開放空間，這裡著名的除了夕陽美景，還增設光影互動裝置、燈光翹翹板等設施，並且利用老倉庫重新翻修的空間，舉辦展覽、藝文活動，以活潑生動有趣的展示方式，讓老地方獲得新生命！



▲淡水海關碼頭成為親子共遊、情侶約會好去處。

淡水海關碼頭

開放時間：每天（室內 09:30-18:30；戶外 09:30-24:00）

地址：新北市淡水區中正路259號

2.觀潮廣場共融遊戲場





從捷運淡水站出站後，老街走到底，即可抵達這座「觀潮共融遊戲場」，這也是淡水第一座親子共融遊戲場，以舢舨船為特色設計，有磨石溜滑梯、旋轉舵、空中走廊，穿身中央還有沙坑與沙桌，旁邊還有盪鞦韆及健身區，適合親子一同來玩，同時欣賞美麗的觀音山、淡水河、夕陽，共度美好的時光。

▲▼觀潮遊戲場有許多有趣的遊戲設施，適合大人小孩同樂。





觀潮共融遊戲場

新北市淡水區中正路15巷2號



3. 愛心石滬

▲淡水漁人碼頭附近的「愛心石滬」成為戀人朝聖秘境！

澎湖七美有「雙心石滬」，淡水漁人碼頭附近也有「愛心石滬」，成為戀人朝聖秘境！這是保存傳統漁作文化，發展出來的觀光新景點，「石滬漁業」是利用大自然潮汐的變化及魚類的習性，所發展出的一種生態漁法。這個景點就在進入漁人碼頭第二收費亭後，從右手邊圍籬旁的行人步道進入，即可見到。

淡水愛心石滬

新北市淡水區觀海路83號附近

4.雲門劇場

▲位在雲門劇場的玻璃屋星巴克門前，有雲門舞集第一代舞者羅曼菲的青銅雕像「旋的冥想」。（圖／星巴克提供）

位在淡水的「雲門劇場」2015年4月正式對外營運，這裡除了能欣賞藝術表演，周遭綠意盎然的景色，還有許多藝術裝置、雕塑，更可以看山看海，處處是美景，也很適合親子、情侶、家人朋友一同來走走。這裡還有玻璃屋星巴克咖啡廳，來這裡喝杯咖啡，感受藝術薰陶、眺望山海美景，是淡水不可多得的好去處！

▲▼雲門劇場除了可以欣賞藝術表演，綠意盎然的環境、大片草坪，也很適合全家出遊！

▲劇場內的玻璃屋星巴克，大面落地窗採光極佳。（圖／品牌提供）



雲門劇場

新北市淡水區中正路一段6巷32-1號

5.紫藤咖啡園

▲「紫藤咖啡園」在每年3、4月就有季節限定超浪漫的紫藤花景觀！

位在淡水的景觀餐廳「紫藤咖啡園」，每到3、4月就有季節限定超浪漫的紫藤花盛開！園區充滿紫色氛圍，還有超唯美「紫藤花隧道」、大片草坪適合小孩子奔跑，也適合情侶來一場浪漫約會。抬頭看天空，還有機會欣賞老鷹盤旋。

淡水紫藤咖啡園(二店)

新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號

(02) 2626-6516

收費及營業時間請依店家臉書公告為主