淡海輕軌綠山線2月起正式收費　轉乘59條公車路線只要8元

▲淡海輕軌。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

淡海輕軌綠山線從2018年底開始試營運，並開放民眾免費搭乘一個月，如今免費試乘即將期滿，新北市政府交通局表示，淡海輕軌從2月1日起正式營運收費，串聯淡海輕軌的59條公車路線，也將同步實施雙向轉乘淡海輕軌一段票半價優惠，讓民眾更有福利。

▲淡海輕軌2月起正式開始收費。（圖／記者于佳云攝）



新北市交通局指出，淡海輕軌從2月1日起開始收費，為鼓勵民眾使用大眾運輸，與淡海輕軌串聯的淡水公車路線，同步從2月1日起推出60分鐘內搭乘淡水地區公車與輕軌雙向轉乘優惠，全票優惠8元，學生票優惠6元，年長者、身心障礙者及孩童優惠4元，路線包括往北海岸、關渡及新市鎮等區域或景點，除了為當地通勤族省荷包，也嘉惠前往淡水地區遊玩的民眾。

交通局舉例，民眾可搭乘輕軌至淡金北新站，再轉乘875路線至天元宮或三芝田心子；又或是搭至濱海沙崙站，轉乘紅23路線至漁人碼頭欣賞夕陽之美。

▲淡海輕軌每站都有幾米藝術裝置。（圖／記者于佳云攝）

淡海輕軌分為綠山線和海山線，以兩線連接淡海新市鎮和漁人碼頭。綠山線起始站從紅樹林出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，終點站為崁頂站，全線共11個停靠站。

淡海輕軌由藝術家幾米做全線公共藝術設計，量身打造多個藝術作品，每一站皆有不同主題設計，為車站增添藝術亮點；車廂以水藍色設計，象徵淡水的碧藍天水景色，為符合淡海輕軌輕量化概念，全線採無人車站設計，進出站都沒有設置閘門，如果需要旅客服務則可透過緊急對講機和工作人員聯繫。