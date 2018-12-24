淡海輕軌周邊29景點一次告訴你！免費試營運、交通轉乘全攻略

▲淡水緣道觀音廟。（圖／新北市觀光旅遊局提供，以下皆同）

記者于佳云／新北報導

淡海輕軌綠山線自今（24）日起免費試營運，自紅樹林站出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，全線共11個停靠站。而為了讓遊客可以更輕鬆的搭輕軌遊淡水，新北市政府觀光旅遊局特別製作了沿線和周邊景點地圖和交通攻略，現在就存進手機，發現不一樣的淡水小鎮！

▲▼淡海輕軌綠山線24日起免費試營運。

淡海輕軌綠山線從捷運紅樹林站轉乘出發，沿途行經淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、濱海沙崙等站，終點站為崁頂，全線共11站點。而在綠山線上，除了V02竿蓁林站和V03的淡金鄧公站外，其他9站都設有Youbike，遊客只要租了單車，不管是要前往金色水岸河濱自行車道、淡水老街還是漁人碼頭都十分方便 。

▲紅樹林生態步道。

要從捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，也可以先到紅樹林生態步道散散步，觀察濕地生態，或是一探結合當代藝術與建築的小美術館ArtBox。而在淡金鄧公站，一出站約步行3分鐘就能抵達滬尾櫻花大道，春天時兩旁開滿粉色的櫻花，其他季節時則能享受城郊的愜意與綠意盎然。

▲滬尾櫻花大道是熱門賞櫻景點。

搭輕軌不只能玩淡水，也能發掘在地美味小吃。離淡江大學站僅100公尺的阿娥排骨麵，傳統的好味道在當地擁有超高人氣，還有鄰近淡水行政中心站的淡水舊鎮 50 年代枝仔冰，單純的古早味是夏天的消暑良伴。

▲在地隱藏版的古早味枝仔冰。

除了沿線周邊景點，如果想更深入遊淡水，也可透過各站周邊公車轉乘發掘更多景點。像是春天賞櫻熱門地無極天元宮、宛如世外桃源的石牆仔內三合院老房、淡水德安古厝和充滿文藝氣息的雲門劇場等，跟著觀旅局整理的全線周邊29個推薦景點交通攻略，想怎麼玩就怎麼玩！

▲埔頂洋樓區很適合外拍。

▲好拍又好逛的雲門劇場。

淡海輕軌綠山線從24日起試營運，開放民眾免費搭乘一個月，試營運期間班距為15分鐘一班，每天營業時間為早上6點30分至晚上22點。正式營運每天營業時間為早上6點至晚上24點。淡海輕軌票價20元起跳，單程票價最高25元。

淡海輕軌周邊景點地圖：

▲淡海輕軌沿線及周邊景點。點我看大圖

▲交通轉乘資訊。點我看大圖

▲淡海輕軌票價。（圖／新北捷運局提供）