ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

淡海輕軌周邊29景點一次告訴你！免費試營運、交通轉乘全攻略

ETtoday旅遊雲

▲淡海輕軌沿線景點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供） 

▲淡水緣道觀音廟。（圖／新北市觀光旅遊局提供，以下皆同）

記者于佳云／新北報導

淡海輕軌綠山線自今（24）日起免費試營運，自紅樹林站出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，全線共11個停靠站。而為了讓遊客可以更輕鬆的搭輕軌遊淡水，新北市政府觀光旅遊局特別製作了沿線和周邊景點地圖和交通攻略，現在就存進手機，發現不一樣的淡水小鎮！

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

▲▼淡海輕軌綠山線24日起免費試營運。

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

淡海輕軌綠山線從捷運紅樹林站轉乘出發，沿途行經淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、濱海沙崙等站，終點站為崁頂，全線共11站點。而在綠山線上，除了V02竿蓁林站和V03的淡金鄧公站外，其他9站都設有Youbike，遊客只要租了單車，不管是要前往金色水岸河濱自行車道、淡水老街還是漁人碼頭都十分方便 。

▲淡海輕軌沿線景點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲紅樹林生態步道。

要從捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，也可以先到紅樹林生態步道散散步，觀察濕地生態，或是一探結合當代藝術與建築的小美術館ArtBox。而在淡金鄧公站，一出站約步行3分鐘就能抵達滬尾櫻花大道，春天時兩旁開滿粉色的櫻花，其他季節時則能享受城郊的愜意與綠意盎然。

▲滬尾櫻花大道。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲滬尾櫻花大道是熱門賞櫻景點。

搭輕軌不只能玩淡水，也能發掘在地美味小吃。離淡江大學站僅100公尺的阿娥排骨麵，傳統的好味道在當地擁有超高人氣，還有鄰近淡水行政中心站的淡水舊鎮 50 年代枝仔冰，單純的古早味是夏天的消暑良伴。

▲淡水50年代枝仔冰。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲在地隱藏版的古早味枝仔冰。

除了沿線周邊景點，如果想更深入遊淡水，也可透過各站周邊公車轉乘發掘更多景點。像是春天賞櫻熱門地無極天元宮、宛如世外桃源的石牆仔內三合院老房、淡水德安古厝和充滿文藝氣息的雲門劇場等，跟著觀旅局整理的全線周邊29個推薦景點交通攻略，想怎麼玩就怎麼玩！

▲淡海輕軌沿線景點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供） 

▲埔頂洋樓區很適合外拍。

▲淡海輕軌沿線景點。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲好拍又好逛的雲門劇場。

淡海輕軌綠山線從24日起試營運，開放民眾免費搭乘一個月，試營運期間班距為15分鐘一班，每天營業時間為早上6點30分至晚上22點。正式營運每天營業時間為早上6點至晚上24點。淡海輕軌票價20元起跳，單程票價最高25元。

淡海輕軌周邊景點地圖：

▲淡海輕軌周邊旅遊地圖 。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲淡海輕軌沿線及周邊景點。點我看大圖

▲淡海輕軌周邊旅遊地圖 。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲交通轉乘資訊。點我看大圖

▲▼淡海輕軌通車。（圖／新北捷運局提供） 

▲淡海輕軌票價。（圖／新北捷運局提供）

關鍵字： 淡海輕軌 新北市旅遊 鐵路旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

影／「淡海輕軌」正式通車！24日起試營、免費搭乘一個月

跟著輕軌發現新淡水！三合院吃家常菜、走進生死一條街

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

懶人露營最高境界在嘉義！

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

北投星級飯店泡湯一日遊提案

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

台北華山小日子商號　文青風選物店

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

熱門行程

最新新聞更多

裸蛋糕超夯！森林系甜點像逛小花園

淡海輕軌周邊29景點全攻略

宮廷風圓山飯店全家12月24日開幕

一秒到歐洲！南投釀酒廠有銀白森林

桃源仙谷鬱金香開了！還有落羽松

壽司郎即將進駐中和環球購物中心

Bartender賣拉麵學生加麵不加..

東京體驗住網咖　看片打電動還可淋浴

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366