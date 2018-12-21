跟著輕軌發現新淡水！三合院吃家常菜、走進生死一條街

▲淡海輕軌綠山線23日通車。

記者于佳云／淡水報導、攝影

首例國車國造的輕軌系統「淡海輕軌綠山線」將於23日通車試營運，自紅樹林站出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，除了讓在地居民交通更加便利省時，遊客也可以搭乘輕軌更深入的探訪淡水小鎮。《ETtoday新聞雲》就推薦一趟不一樣的淡水一日遊，走進淡水「生死一條街」，三合院吃在地野菜料理，還能到隱藏版的兵器博物館大開眼界，發現不只有老街和漁人碼頭的淡水故事。

▲搭輕軌來趟不一樣的淡水小旅行。

淡海輕軌綠山線從捷運紅樹林站轉乘出發，沿途行經淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、濱海沙崙等站，終點站為崁頂，全線共11站點。如果不是淡水人，可能會對綠山線上的站名有些陌生，但事實上，許多淡水的熱門景點和隱藏版小吃都可以從這些停靠站抵達。像是從淡金鄧公站可步行至滬尾櫻花大道、淡水行政中心下車吃50年代枝仔冰、崁頂站步行可至最新開幕的淡海美麗新廣場等，也可再轉乘公車到無極天元宮、楓樹湖和綠道觀音廟等地，讓淡水郊遊更順暢。

▲滬尾櫻花大道春天時是熱門賞櫻景點。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲發掘淡水隱藏版美食。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

而在淡金北新站還有個武術迷不可錯過的超酷景點！從小熱愛武術的林昌湘，師承出身山東「青島國術館」高道生，為了將自己所學的傳承並發揚自己所學的十八般武藝，在1991年成立了藏身淡水郊區的「青島武術館」，除了開班教授螳螂拳、長拳和地功拳，更大方分享自己30多年來跑遍世界各地收藏的3千多件武兵器，讓民眾預約參觀，由林昌湘親自介紹這些收藏品背後的故事，彷彿走進武術博物館，是十分少見且難得的體驗。

▲吸引外國人朝聖的青島武館。

▲武館館長林昌湘。

▲館內展示3千多件武器和兵器。

許多人都知道淡水熱門賞櫻景點天元宮，但可能不知道在天元宮附近還有家在地的古早味料理。藏身在山間小路的石牆仔內，有近百年歷史的三合院建築古色古香，一、二樓賣家常在地料理，三樓則是觀景台改建的咖啡廳。石牆仔內用時令野菜變化出多樣菜色，沒有過多調味的炒西洋菜、自家種破布子入味的清蒸樹子鮮魚和鮮美的檳榔花蛤蠣湯，每一口都原味滿足。

▲石牆仔內的百年古厝。

▲▼豐盛的家常料理讓人食指大動。

走進三樓的咖啡廳，映入眼簾的三面大大的玻璃窗，正面可以遠眺對面的山頭，春天時兩旁還可看見幾株櫻花樹。店內提供數十種單品咖啡，其中有一部分的豆子都是自家烘的，煮咖啡時，空間裡瀰漫陣陣的咖啡香，還可以品嚐到淡水知名甜點店「嗜甜烘培工作室」的手作蛋糕，抹茶乳酪、伯爵乳酪、百香果生乳酪等，每天提供不同口味，再搭配一杯咖啡或一壺好茶，就是個美好慵懶的下午。

▲▼在咖啡廳內享受美好悠閒時光。

說到淡水，幾乎所有人都會想到聚集各地觀光客的淡水老街，但你知道，淡水最早發展的街並不是這裡嗎？有230多年歷史的重建街，舊稱九坎，過去曾是淡水人的「生死一條街」，言下之意即是所有居民從出生到死亡，所有需要的民生必需都聚集在這條街下，可以想見當時的熱鬧繁華。

▲重建街上的老厝充滿歷史韻味。

▲塗鴉牆上的男孩保護戰爭中的小花。

▲重建街上店家不多卻很有個性。

而在民國5、60年代後，重建街因為交通不便而沒落，至今仍有許多有上百年歷史的房子處於荒廢狀態，不過也因為這條街獨特的氣質和歷史人文故事，在近幾年來開始有些文藝小店和咖啡廳進駐。本身是創意行銷公司總監的黃建忠，承租下其中一棟老房，耗費4個月時間，用屋子裡留下的舊建材重新改造裝潢成賣小物、咖啡同時也是工作室的複合式空間，為了保留老屋本來的味道，過程中幾乎完全沒有添加任何新的材料，也讓這間「九崁28」獨立店別具風格。

▲▼老屋改造的複合式獨立店。

▲▼店內的東西全部都是以前房子留下來的。

走在重建街上，少了老街人潮的熙來攘往，老舊斑駁的木門窗，綠藤攀附著殘磚破瓦，沿著下坡經過詩人送心儀女子回家的戀愛巷、有趣的3D地景藝術和賣自家種香草的香草街屋，再往下走幾步就能連接熟悉的老街，彷彿像是穿越時空，在淡水走過一場沒人知道的老故事歷險。

▲▼戀愛巷是重建街上的熱門打卡點。

▲香草街屋賣得是自家在淡水種的香草植物。