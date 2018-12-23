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「淡海輕軌」正式通車！24日起試營、免費搭乘一個月

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▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

銜接捷運紅樹林站延伸至淡海新市鎮的「淡海輕軌綠山線」，於23日下午舉行通車儀式，不僅是全台首例國車國造的輕軌系統，更是第一條全線請藝術家做公共藝術設計的運輸系統，淡海輕軌綠山線從24日起試營運、開放民眾免費搭乘1個月。

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌綠山線通車。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌為無人車站。（圖／記者于佳云攝）

淡海輕軌分為綠山線和海山線，以兩線連接淡海新市鎮和漁人碼頭，其中綠山線率先於24日進行第一階段通車，起始站從紅樹林出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，終點站為崁頂站，全線共11個停靠站，總長7.3公里，此外，淡海輕軌由藝術家幾米做全線公共藝術設計，量身打造多個藝術作品，在多個車站都可看到可愛的幾米公仔。

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌車站可見幾米設計的藝術裝置。（圖／記者于佳云攝）

在車輛部分，淡海輕軌共掛有5節車廂，車廂以水藍色設計，象徵淡水的碧藍天水景色，同時以大面積景觀窗，將沿線風景都能盡收眼底。為符合淡海輕軌輕量化概念，全線採無人車站設計，進出站都沒有設置閘門，如果需要旅客服務則可透過緊急對講機和工作人員聯繫。另外站內亦都有轉乘交通動態顯示和售票機及悠遊卡加值機，十分自動且智慧化。

▲淡海輕軌。（圖／記者于佳云攝）

▲淡海輕軌大面積車廂讓窗外景色成最美背景。（圖／記者于佳云攝）

淡海輕軌綠山線從24日起試營運，開放民眾免費搭乘一個月，試營運期間班距為15分鐘一班，每天營業時間為早上6點30分至晚上22點。淡海輕軌票價20元起跳，單程票價最高25元。

▲▼淡海輕軌營運路線圖（圖／新北捷運公司）

▲淡海輕軌營運路線圖（圖／新北捷運公司）

關鍵字： 淡海輕軌 新北市旅遊

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